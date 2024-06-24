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日本北大東島下月擬同意部署防空雷達 補強監視漏洞

中央社／ 東京24日綜合外電報導

日本政府正計劃在太平洋北大東島部署航空自衛隊車載型機動防空雷達系統。消息人士透露，防衛省預計7月舉辦村民說明會，當地最快可能在7至8月表示同意部署。

北大東島地處沖繩本島以東約360公里，且位於沖繩縣行政區域的最東邊，其行政區域劃分為沖繩縣北大東村。

日本防衛省正計劃在該島部署車載型機動防空雷達系統，補足目前警戒監視的「空白地帶」，以因應可能發生的領空遭入侵等情況。

防衛省官員曾表示，中國軍機頻繁於日本西南群島周邊活動之際，太平洋側空域就是日本警戒監視的空白地帶。

產經新聞今天引述防衛省相關人士說法報導，沖繩防衛局計劃取得北大東島東北部與南部約8公頃的村有地，興建營房與火藥庫。隨著雷達系統進駐，約30名自衛隊員也將常駐當地。

消息人士也透露，防衛局官員預計本月27日前往北大東島向村公所說明相關部署計畫，預計7月在當地舉辦村民說明會。

日本2022年12月制定的防衛力整備計畫載明，將在伊豆群島及小笠原群島等太平洋島嶼部署移動式雷達。

北大東村議會於2021年12月通過希望自衛隊部署的意見書，防衛省也一直在調查潛在部署地點。

日本 沖繩 自衛隊

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