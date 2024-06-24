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法國會改選極右翼氣勢高漲 萬人示威捍衛女權

中央社／ 巴黎23日綜合外電報導

法國將於本月30日舉辦國會改選，民調顯示極右翼政黨「國民聯盟」可望拿下最多票數。女權團體和工會今天在全國各地發起示威，認為女權在極右翼政黨治理的國家易受打壓。

綜合法新社與路透社報導，參加巴黎示威的核子工程師兼女權主義者勒格哈（Morgane Legras）說，「國民聯盟」（National Rally）的民意支持率約達35%，「我們必須提醒大家，談到『安逸墮胎』（comfort abortions）的就是他們，他們老是抨擊生育計畫服務」。

法國新聞台（franceinfo）報導，極右翼領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）曾於2012年提到，她希望取消所謂「安逸」墮胎的補助，不是要禁止墮胎，只是要「終結濫用」，還說「10年前有1/10的女性把墮胎當作真真切切的避孕手段，現在有2/10」，並譴責「一而再、再而三的墮胎」。但反對者認為，沒有任何墮胎堪稱「安逸」，因為這勢必對女性造成身體和心理上的痛苦。

警方估計約有1萬3000人參加今天的示威活動，主辦單位則稱有7萬5000人。

巴黎許多示威群眾穿戴紫羅蘭色，從市中心的共和國廣場（Place de la Republique）往東走到民族廣場（Place de la Nation），沿途舉著寫有「捍衛權利，擋下極右翼」等字樣的標語牌。

警方消息人士說，全國共有53場集會，約3萬3800人參加。

法國選舉採兩輪投票制，因此很難預估哪一個政黨最終能獲得下議院「國民議會」（National Assembly）多數席位，並將自己的人選送入總理府。總理的權力僅次於總統馬克宏（Emmanuel Macron）。

極右翼勢力本月初在歐洲議會選舉大勝，馬克宏隨即宣布解散國會、舉辦改選，但根據選民投票意向調查，他所領導的中間派嚴重落後於「國民聯盟」和重組後的左派聯盟「新人民陣線」（New PopularFront）。

「國民聯盟」的核心主張是對移民、伊斯蘭和歐洲聯盟（EU）抱持敵意。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天接受媒體訪問時說，他「很擔心法國選舉」，但「這要由法國人民來決定」；這顯示其他國家對馬克宏提出國會改選的政治豪賭感到不安。

根據民調機構「易普索」（Ipsos）今天公布的調查結果，「國民聯盟」及其盟友可望在第一輪投票以35.5%得票率領先；「新人民陣線」以29.5%居次；馬克宏的中間派聯盟則只有19.5%。

法國今年3月將墮胎權納入憲法，創全球首例，但有些「國民聯盟」國會議員表達反對，令部分人民擔心這個極右翼政黨對女權的態度。

墮胎 法國 馬克宏

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