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洗刷國際機場惡劣形象 瓜地馬拉總統下令改善

中央社／ 瓜地馬拉市23日專電

瓜地馬拉拉奧羅拉國際機場營運不善，多數設備故障，嚴重影響國家形象和運輸安全。瓜國總統阿雷巴洛20日親自視察後，計畫將以2億瓜幣整建機場，改善各種亂象。

瓜地馬拉媒體「自由新聞報」（PENSA LIBRE）報導，瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）視察後在民航總署公開表示，目前機場6條行李輸送帶中有5條故障無法運作，機場跑道也正在修復，再加上安裝空調、增購X光檢驗機，以及修補機場大廳屋頂漏水，須要向國會申請2億瓜幣（約新台幣8.34億元）來支應。

阿雷巴洛也提出，考量未來還有擴建機場需求，包括新的航站設施和跑道，讓拉奧羅拉國際機場（LaAurora International Airport）能夠在未來25到30年內持續發展，因此考慮進行國際公開招標，吸引專業團隊參與。

阿雷巴洛強調，希望在未來5年內，機場可以「公私合營」方式運營。也就是國家提供部分資本，讓國內或國際的私人投資者提供另一部分資本，甚至發行股份，讓民眾可以認購，籌集資金。

今年2月新上任的阿雷巴洛政府曾對拉奧羅拉國際機場進行總體檢，結果慘不忍睹。機場半數廁所無法使用，電梯、手扶梯、行李轉盤及安檢系統無法正常運作；機場沒有空調設施，十分悶熱，只靠幾具大型風扇通風。近日瓜國適逢雨季，機場屋頂也漏水，增加旅客不便。

「自由新聞報」（PENSA LIBRE）報導，前任民航局長以800萬瓜幣採購8部電梯及6部手扶梯，但機場卻沒有提出採購規格，導致新購置的手扶梯尺寸不合，長度比實際需求短了20%，無法裝設，只能棄置一旁，被質疑官商勾結。

中央社記者實地訪查發現，從入境大廳到安檢櫃檯上下樓的兩座手扶梯故障逾半年無法運作而封閉；行李輸送帶雖然從原先只剩1條正常，在阿雷巴洛要求限期改善下，已增加另一條運作；但是行李出關的掃描檢驗設備仍然故障，須要人工逐一查驗，系統如同虛設。

此外，由於機場無法確保跑道淨空，甚至還有飛機佔用跑道進行維修，導致國際班機大量誤點。瓜國政府將這些機場亂象歸咎於前政府的貪腐造成，甚至以「國家的腐敗形象」形容機場的惡名。

機場 瓜地馬拉

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