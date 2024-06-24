希臘遊艇施放煙火引發野火 13名船員遭起訴

希臘雅典附近赫德拉島（Hydra）森林大火，疑是有人從遊艇施放煙火而肇事；希臘媒體報導，檢方今天起訴一艘豪華遊艇的13名船員。

法新社引述希臘廣播電視公司（ERT）報導，13人將於26日就縱火罪接受刑事審判。

希臘最新一波野火讓此案成為眾人關注的焦點，而不久前立法加重縱火罪刑責下，肇事者可能面臨最重20年牢獄之災，以及最高20萬歐元（約新台幣700萬元）罰款。

希臘廣播電視公司表示，船員否認相關指控，而檢方不會對21日晚間事發時遊艇上的17名哈薩克乘客提出告訴。

據民防部門表示，當時有部分煙火落在赫德拉島而引發大火，燒毀了約30公頃的松樹林。

儘管才剛進入夏季，希臘在強風和高溫影響下已有數十場野火，並造成至少1人喪生。