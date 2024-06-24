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東京都知事選舉 候選人蓮舫收死亡威脅

中央社／ 東京24日專電

日本東京都知事選舉20日公告後正式開跑，現任都知事小池百合子的最強勁敵、56歲的前參議員蓮舫23日收到死亡威脅，警視廳展開調查。

日本富士新聞網（FNN）和產經新聞報導，根據參與調查的相關人士透露，蓮舫在東京的選舉事務所以及立憲民主黨相關人士，都在23日上午收到威脅。

對方用傳真寫道，「我已經拿到硫酸，要攻擊立憲民主黨的議員還有家人」、「我要用刀子刺死蓮舫」及「我要安裝炸藥在6月24日引爆」等。蓮舫報案後，警視廳以涉嫌恐嚇罪展開調查。

蓮舫辦公室今天在社群媒體X發文表示：「我們已就此事件向警方報案，警察當局正在展開嚴密搜查。我們不會透露更多細節，避免妨礙調查。這是對選舉基礎民主主義的挑戰，絕對不能容忍。我們今後將繼續努力確保候選人以及前來參與街頭演說群眾的安全。」

另一方面，新宿區歌舞伎町有19張「保護國民防止NHK傷害黨」（簡稱N國黨）的選舉海報被撕毀、港區台場也有N國黨的24張海報被撕毀，警視廳正以妨害公職選舉法展開調查。

N國黨這次推出海量候選人「占領海報公布欄」，只要捐款給他們，就可以任意張貼自己喜歡的海報在東京都內約1萬4000處地點設置的公設競選海報公布欄中、N國黨所分配到的欄位內，形同「轉租」欄位，其中有人張貼猥褻海報遭警方警告後撤除。

東京 蓮舫

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