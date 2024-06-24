秘魯總統25日訪中 將參觀華為、比亞迪

秘魯總統博魯阿爾特明天起將對中國進行國是訪問。據報導，博魯阿爾特此行擬探討向中國出口肉類和農產品的可能性，並參觀華為、比亞迪等企業，尋求引進更多中國投資。

中國外交部官網今天披露，應中國國家主席習近平邀請，博魯阿爾特（Dina Boluarte）25至29日對中國進行國是訪問。

陸媒北京週報網今天引述秘魯媒體稍早前的消息，秘魯政府指博魯阿爾特訪問期間將探討向中國市場出口肉類和農產品的可能性。

此前，歐盟宣布擬自7月4日起對中國進口電動汽車加徵反補貼關稅，中國隨後表示對歐盟進口豬製品進行反傾銷調查，北京週報網稱，「因此秘魯計劃探討向中國市場出口肉類和農產品的可能性顯然也是時機使然」。

過去數十年中秘經貿主要是中方向秘魯出口機電、高新技術產品、紡織品、服裝，以及從秘魯進口魚粉和銅、鐵等礦產品；投資主要是中方承建秘魯礦產、能源、基礎設施，特別在礦產方面，中國已成為秘魯礦業領域最大投資來源國。

另據路透社，博魯阿爾特預計28日與習近平會面，並將參觀華為、比亞迪等中國企業，尋求引進更多中國投資。

秘魯總理阿里安森（Gustavo Adrianzen）17日在記者會表示，博魯阿爾特希望與中國的科技、礦產、農業和工業公司進行談判，以吸引中國企業的投資。

據北京週報網，中國是秘魯最大貿易夥伴、第一大出口市場和第一大進口來源國，去年中秘雙邊貿易額376.91億美元，其中秘魯出口額有40%收益來自中國。

報導說，中秘自貿協定自2010年3月生效以來，成效顯著，帶動雙邊經貿關係快速發展，而本月17至19日兩國在北京舉行自貿協定升級第7輪談判，在之前談判基礎上針對海關程序與貿易便利化等領域深入磋商，取得積極進展，「從談判進程看，自貿協定升級談判不會再拖太久」。