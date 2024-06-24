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札波羅熱核電廠周遭遇襲 國際原子能總署籲停止

中央社／ 莫斯科23日綜合外電報導

國際原子能總署今天呼籲停止攻擊安赫德鎮（Enerhodar）。安赫德鎮位於俄羅斯占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）附近，本週無人機攻擊了為這個地區供電的兩座變電站。

路透社報導，札波羅熱核電廠的俄羅斯官員指責烏克蘭發動兩次無人機攻擊，摧毀一座變電站，並導致另一座變電站受損，一度切斷了居民的供電。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（RafaelGrossi）並未提及烏克蘭，他說，這些事件對札波羅熱核電廠的運作沒有影響，但攻擊必須停止。

葛羅西在國際原子能總署官網發布聲明說：「無論誰是幕後黑手，都必須停止。對核電廠及其附近地區使用無人機的頻率愈來愈高。」

「這完全不可接受，違背了獲得一致同意的安全支柱和具體原則。」

他說，距離核電廠數公里的安赫德鎮已斷電16小時，但本月19日與21日的兩次攻擊都沒有對核電廠維持運作的電線造成任何影響。

俄羅斯 核電 烏克蘭

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