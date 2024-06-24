曼徹斯特機場大停電 逾百航班取消旅客擠爆機場
英國第3繁忙的曼徹斯特機場（Manchester Airport）今天發生大規模停電，100多個航班被迫取消，影響數以千計乘客。
曼徹斯特機場發言人說，至少20%的出入境航班遭取消，還說預計會有更多航班受到影響。
航空分析公司睿思譽（Cirium）稍早表示，已有66架出境航班與50架入境航班被迫取消，其中英國廉價航空公司易捷（EasyJet）最多航班取消。
同時經營倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport）和東密德蘭機場（East Midlands）的曼徹斯特機場集團（Manchester Airports Group）說，曼徹斯特機場「今天上午受到所在地區大規模停電影響」，3個航廈中有兩個航夏的乘客被告知不要前往。
曼徹斯特機場總經理伍德魯夫（Chris Woodroofe）表示，停電導致機場安檢和行李系統出問題。
伍德魯夫在社群媒體上說，預計機場「明天將恢復正常運作」。
英國廉航Jet2說，除了有數十個航班遭取消外，由於行李系統仍「無法運作」，因而無法將行李裝載到飛機上。
易捷航空警告，安檢隊伍「非常長」，還說乘客只能攜帶隨身行李登機。
一些抵達的航班轉降其他機場，包括倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）和伯明罕機場（BirminghamAirport）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言