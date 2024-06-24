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曼徹斯特機場大停電 逾百航班取消旅客擠爆機場

中央社／ 倫敦23日綜合外電報導

英國第3繁忙的曼徹斯特機場（Manchester Airport）今天發生大規模停電，100多個航班被迫取消，影響數以千計乘客。

曼徹斯特機場發言人說，至少20%的出入境航班遭取消，還說預計會有更多航班受到影響。

航空分析公司睿思譽（Cirium）稍早表示，已有66架出境航班與50架入境航班被迫取消，其中英國廉價航空公司易捷（EasyJet）最多航班取消。

同時經營倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport）和東密德蘭機場（East Midlands）的曼徹斯特機場集團（Manchester Airports Group）說，曼徹斯特機場「今天上午受到所在地區大規模停電影響」，3個航廈中有兩個航夏的乘客被告知不要前往。

曼徹斯特機場總經理伍德魯夫（Chris Woodroofe）表示，停電導致機場安檢和行李系統出問題。

伍德魯夫在社群媒體上說，預計機場「明天將恢復正常運作」。

英國廉航Jet2說，除了有數十個航班遭取消外，由於行李系統仍「無法運作」，因而無法將行李裝載到飛機上。

易捷航空警告，安檢隊伍「非常長」，還說乘客只能攜帶隨身行李登機。

一些抵達的航班轉降其他機場，包括倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）和伯明罕機場（BirminghamAirport）。

機場 航班

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