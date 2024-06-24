俄國達吉斯坦遭協同恐攻 15警與1神職人員被殺

俄羅斯北高加索地區的達吉斯坦共和國表示，武裝分子今天襲擊當地的猶太會所、東正教堂和一個警分局，造成1名教堂神職人員和至少15名警察遇害。

位於俄國北高加索地區的達吉斯坦共和國（Dagestan）是隸屬俄羅斯聯邦的自治共和國之一，也是俄國最早信仰伊斯蘭教的地區。紐約時報指出，俄國南端的高加索一帶本就因長年種族和宗教緊張而局勢動盪。

華爾街日報指出，俄羅斯近年遭遇的恐攻大多源自與車臣分離主義勢力打完兩次戰爭的遺緒，特別是人口主要為穆斯林的達吉斯坦發生好幾次炸彈、槍擊恐攻。自去年10月以巴爆發新一輪衝突後，俄國北高加索一帶的反猶衝突也見升溫。

達吉斯坦內政部表示，持自動步槍的攻擊者在首府馬哈奇卡拉（Makhachkala）和德本（Derbent）市幾處宗教會所開火，顯為同步發起的攻擊。俄國有關單位未提供細節，只說攻擊是由國際恐怖組織的追隨者所發動。

路透社報導，達吉斯坦共和國領導人梅利科夫（Sergei Melikov）在社群平台Telegram發布的影片說：「對於達吉斯坦全國來說，這是悲劇的一天。」

今年3月，伊斯蘭國（IS）宣稱犯下莫斯科近郊的音樂廳145死恐攻，成為俄國近年最嚴重恐怖攻擊事件。如今，達吉斯坦共和國首府馬哈奇卡拉（Makhachkala）和德本（Derbent）同遭槍手攻擊則是最新一起俄國境內的恐攻。

這起發生於北高加索動盪地區達吉斯坦的恐攻，目前暫無團體宣稱犯案。

梅利科夫說：「我們知道恐怖攻擊的幕後黑手及對方想達成的目標」但他並未透露更多細節。

俄羅斯官方媒體引述執法部門指出，攻擊者中有達吉斯坦中部謝爾戈卡拉（Sergokala）地區頭目的2個兒子，據稱他們已被調查人員拘留。

梅利科夫說，死者除警察外還有平民，其中包括1名在德本工作40多年的東正教神職人員。

梅利科夫表示，事發後6名槍手遭擊斃；俄羅斯國家通訊社引述國家反恐委員會（National AntiterrorismCommittee）的消息則說擊斃5名槍手。

梅利科夫說，他已宣布6月24日至26日為哀悼日，取消所有娛樂活動並降半旗。

俄羅斯媒體引述猶太社區聯合會主席呼籲，希望人們不要受到「挑釁」所激化。

來自以色列外交部的消息指稱，德本的猶太會所被完全焚毀，另一座在馬哈奇卡拉的猶太會所也遭槍擊，據信當時會所內沒有禮拜信徒。

俄羅斯有關單位過去在達吉斯坦地區發生恐攻時，都指向激進的穆斯林分子。

去年10月加薩（Gaza）戰爭爆發後，曾有揮舞巴勒斯坦旗幟的暴徒打破玻璃門衝進馬哈奇卡拉機場，尋找搭機從以色列特拉維夫（Tel Aviv）抵達的猶太乘客。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）指責西方和烏克蘭藉這起事件煽起俄羅斯境內動盪。