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美軍事首長：俄與北韓簽防禦協議可能釀中俄摩擦

中央社／ 維德角共和國埃斯帕戈斯23日綜合外電報導

美國最高軍事指揮官布朗今天表示，俄羅斯總統蒲亭與北韓簽署共同防禦協議，可能會製造與中國的摩擦；長期以來，中國一直是孤立的北韓的主要盟友。

路透社報導，美軍參謀首長聯席會議主席布朗（C.Q. Brown）在海外出訪途中告訴記者：「現在有其他人涉入其中，可能導致（中國）和俄羅斯之間產生一些摩擦」。

布朗表示，美方會關注這3個國家的動向。

分析人士認為，俄國與北韓本月19日簽署的協議，可能削弱北京對這兩個鄰國的影響力，任何不穩定因素加劇都可能對中國的全球經濟和戰略野心帶來負面影響。

蒲亭（Vladimir Putin）20日說，俄羅斯可能向北韓提供武器，他認為這將是對西方武裝烏克蘭的回應。

布朗承認美方很關切這項協議，但也指出，這項協議存在明顯的局限性，質疑莫斯科是否會滿足北韓的「一切」要求。

美國官員表示，他們認為北韓渴望從俄羅斯手中取得戰鬥機、地對空飛彈、裝甲車、彈道飛彈生產設備或材料，以及其他先進技術。

布朗說，他認為這是一項廣泛的協議，沒有過度約束力，這表明他們希望合作，但又不想被束縛。

根據蒲亭和北韓領袖金正恩簽署的條約，雙方同意若有一方面臨武裝侵略，另一方將立即提供軍事援助。

蒲亭說，莫斯科希望與北韓的合作能夠嚇阻西方，但沒必要在烏克蘭戰爭中動用北韓士兵。

美國和烏克蘭表示，北韓已向俄羅斯提供大量砲彈和彈道飛彈，但莫斯科與平壤雙雙否認這類說法。

俄羅斯 北韓 彈道飛彈

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