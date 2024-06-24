熱死人！麥加朝覲死亡數增至1301人 超過80%為無證朝聖者
美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊斯蘭教年度盛事「朝覲」（Hajj）遭遇高溫侵襲，沙烏地阿拉伯政府23日首度公布官方統計證實，至今造成至少1301人因中暑喪命，且其中83%並未獲得官方許可。
沙烏地阿拉伯公布首份官方統計指出，今年發生大量中暑事件，部分患者仍在接受治療，不過迄今死亡人數達到1301人，其中未獲朝覲許可的死者達到83%。
極端高溫是導致數百人死傷的主要原因，穆斯林朝聖地麥加17日氣溫一度突破攝氏51度，創下最熱紀錄。
另外，當局也指出，私自進行朝聖者數量驟增亦加劇問題嚴重性，且導致官方難以統計準確死亡人數。
世界各地約有180萬人參加本月14日至19日舉行、以戶外為主的朝覲活動，而許可證費用高達數千美元，無證朝聖者通常不會乘坐有組織的遊覽車，車上沒有空調，更不容易取得水和食物供應因而釀禍。
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