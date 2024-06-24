俄羅斯達吉斯坦爆恐攻 槍手殺害6名警員及1位神父

中央社／ 莫斯科23日綜合外電報導

俄羅斯反恐機構與警方指出，今天有多名槍手襲擊了達吉斯坦共和國（Republic of Dagestan）的猶太會堂和東正教教堂，造成1位神父及6名警員死亡。

法新社報導，這起恐怖攻擊發生於俄羅斯達吉斯坦共和國首府馬哈奇卡拉（Makhachkala），還有當地沿海城市德本（Derbent）。

俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）宣布，已經對「恐怖行徑」展開刑事調查，同時也正在追捕犯案槍手。

國家反恐委員會（National Antiterrorism Committee）透過聲明向俄羅斯新聞社（RIA Novosti）表示：「德本市與馬哈奇卡拉市的兩座東正教教堂、一座猶太會堂和一處交警檢查站於傍晚遭武裝襲擊。」

聲明提到：「根據初步資訊，恐怖攻擊造成俄羅斯正教會（Russian Orthodox Church）一位神父和數名警員喪命。」

達吉斯坦共和國內政部發言人加里耶娃（Gayana Gariyeva）告訴俄羅斯新聞社，恐攻導致6位警員死亡，另有12人受傷。

加里耶娃還說，有一位66歲的神父於德本市遇害身亡。

另外，達吉斯坦共和國內政部指出，已在馬哈奇卡拉市擊斃2名槍手。

俄羅斯 神父

延伸閱讀

俄「超級炸彈」轟烏 爆炸範圍近900公尺 能重剋前線

阿肯色小鎮雜貨店大規模槍擊 3死多傷、槍手中彈被捕

進口俄煤年增31％ 環團：台灣每人花4700元買俄媒

【Daily Podcast】俄羅斯與北韓關係深化／裴洛西與達賴喇嘛會面

相關新聞

美助卿訪越 批北京在南海行動

美國助理國務卿康達廿二日訪問越南時說，美方認為中國大陸在仁愛礁對菲律賓的行為「不負責任、獨斷、危險又嚴重破壞穩定」。他對...

法國會大選 馬克宏民調落後 恐再吞敗

法國總統馬克宏十日宣布解散國會下議院國民議會改選，其首輪選舉預定卅日舉行。彭博資訊廿三日引述法國民調機構Odoxa最新民...

澳洲購物中心傳有人持武器狂奔！疏散時有人受傷 警方稱疑鬥毆引騷亂

澳洲廣播公司（ABC News）報導，澳洲南澳大利亞省阿得雷德（Adelaide）最大購物中心「威斯特菲爾德馬里恩購物中...

印度打西藏牌？美國訪團會達賴喇嘛 學者喊向陸釋放1訊息：相互尊重敏感事務

印度媒體及學者認為，美國眾議院訪團前來會見西藏精神領袖達賴喇嘛，顯然獲得印度政府首肯，印度此舉目的在向中國釋放訊息：雙方...

歷史恐重演？歐盟方英國脫歐談判代表：馬克宏將法國推向瀕臨脫歐

歐盟方英國脫歐談判代表、前法國外交部長巴尼耶（Michel Barnier）聲稱，法國總統馬克宏將法國推向瀕臨「脫歐」（...

昨才在北京會見官員 德副總理：陸對達成全球氣候目標不可或缺

正在中國進行訪問的德國副總理兼經濟部長哈柏克（Robert Habeck）今天表示，中國是達成全球氣候目標不可或缺的力量

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。