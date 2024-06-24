法國會大選 馬克宏民調落後 恐再吞敗

法國總統馬克宏十日宣布解散國會下議院國民議會改選，其首輪選舉預定卅日舉行。彭博資訊廿三日引述法國民調機構Odoxa最新民調報導，三成三選民支持極右派的國民聯盟（RN）；左翼的新人民陣線以二成八支持率居次；中間派的「同在」聯盟則以一成九排第三，該聯盟以馬克宏的復興黨為首。

該報導引述的另兩家民調機構「Opinionway與Vae Solis」及「易普索」最新民調，也呈現同樣排序。左派的法國前總統歐蘭德這次也參選國民議會議員，他廿二日在其老家克瑞茲省競選活動直言，馬克宏優勢不再。

另據路透廿日引述的三份民調，包括法國公眾意見機構（IFOP）、美國「哈里斯互動」和Opinionway，也是同樣趨勢，即RN、新人民陣線、同在分居第一、二、三名。

而易普索十九日、廿日替英國金融時報所做民調顯示，二成五受訪者認為，主張民族主義和反移民的RN能做出正確的經濟決策，高於新人民陣線及同在。在改善生活水準、降低通膨與失業率、減稅及減少財政赤字與國債上，受訪者對RN的信心也較高。

馬克宏競選團隊採取將RN和新人民陣線打成一旦讓它們當家，將恣意揮霍納稅人血汗錢的策略。但前述數據證實該團隊的擔憂，即在試過各種選擇後，法國選民願給RN一個機會。