美助卿訪越 批北京在南海行動

美國助理國務卿康達廿二日訪問越南時說，美方認為中國大陸在仁愛礁對菲律賓的行為「不負責任、獨斷、危險又嚴重破壞穩定」。他對南海情勢深表關切擔憂，並重申力挺盟友菲律賓。

菲律賓總統馬可仕廿三日則視察巴拉旺島的菲軍南海部隊總部，強調菲方無意挑起戰爭，但不會對任何外國強權屈服。

菲律賓海軍十七日與中國海警在仁愛礁爆發衝突。美聯社和路透廿二日報導，主管東亞與太平洋事務的康達在河內記者會說明，華府已公開及私下向北京表明美菲共同防禦條約的義務堅若磐石，中國等區域國家皆須遵守國際法，從事負責任的海上行動。

中、越、菲均聲索南海主權。康達說，中國以愈來愈專斷的舉動，欲擴張對可謂整個南海地區的主權聲索，對區域乃至全球都足以引發重大關切。

另外，馬可仕、菲律賓高階將領及國防部長廿三日飛抵距離仁愛礁最近的菲律賓主要島嶼巴拉旺島，視察並頒發獎章給八十名參與十七日菲中衝突的菲律賓海軍人員，其中一人因此失去右手拇指。馬可仕表揚他們面對激烈挑釁仍能盡量自制，並請他們繼續堅守保家衛國的崗位。

法新社等外媒廿三日報導，馬可仕說菲方立場堅定，菲律賓人冷靜和平的民族性不應遭誤解為默許；歷史顯示菲律賓從未向任何外來強權低頭，也將不會被任何人嚇倒或壓迫，今後將持續遵照國際法行使自由及權利，以支持菲律賓的國家利益。

馬可仕說，希望和平解決所有問題，十七日（菲中）衝突時也堅持和平應對；菲律賓人員行使職責時不會訴諸武力或恫嚇，也避免蓄意傷及任何人；馬尼拉盼為所有菲律賓人提供和平繁榮生活，「我們拒絕奉陪強迫我們在強權競爭選邊站的規則」。但他發表前述談話時避免點名中國。

中國外交部發言人林劍廿一日則說，中方奉勸菲方，立即停止侵權挑釁行徑，中方維護自身領土主權和海洋權益的決心堅定不移。