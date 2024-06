澳洲購物中心傳有人持武器狂奔！疏散時有人受傷 警方稱疑鬥毆引騷亂

澳洲廣播公司(ABC News)報導,澳洲南澳大利亞省阿得雷德(Adelaide)最大購物中心「威斯特菲爾德馬里恩購物中心」(Westfield Marion Shopping Centre)當地時間23日下午驚傳有人持武器狂奔。購物中心當時隨即發布警報,及疏散民眾並封鎖購物中心,現場有數人在疏散過程中受輕傷。警方表示,這起驚魂事件的起因可能是兩群年輕男性在鬥毆,但尚未找到涉案人士。他們也呼籲這些年輕男性出面自首。

南澳大利亞省警局助理局長杜瓦爾(Scott Duval)表示,有通報稱一些涉案者持有伸縮警棍等武器後,購物中心管理層發布疏散警報。現場數十名顧客嚇得四處逃竄,場面相當驚險。

杜瓦爾說,警方徹底搜查購物中心後並未發現涉案群眾,但社區已經沒有正在發生的威脅,相關人員已經可以安全地清理購物中心。

杜瓦爾說:「我想說的是,可以清楚看到這並非隨機攻擊。男孩們似乎認識彼此,但顯然我們仍處於調查初步階段。這起事件確實涉及有三名男孩接近另一群男孩。目前我們還不清楚他們的意圖,但容我強調,這似乎不是隨機攻擊。」

警方說,男孩間的爭執並未造成任何人受傷,但據信有兩人在疏散過程中受傷。杜瓦爾說:「我鼓勵這些男孩向警方自首。或許他們無意讓這種狀況發生,但他們需要知道自己的行為所造成的後果。」

「南澳大利亞省救護車服務」(SAAS)告訴ABC News,醫護人員正治療兩名受了輕傷的患者,患者沒有生命危險,其中一位是名肩膀受傷的70多歲女子,另一名患者則是膝蓋受傷。

另一方面,購物中心發言人表示,購物中心明天會恢復正常營業。

Westfield Marion Shopping Centre is being evacuated as police respond to reports of an armed offender.



Phone vision from the developing scene at Westfield Marion reportedly shows shoppers hiding in a Target staff room, while others have been evacuated on the Target roof.



