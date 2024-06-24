法極右派政黨支持度領先 馬克宏將陷跛鴨困境

最新民調顯示，極右派的「國民聯盟」（RN）民調支持率持續遙遙領先，就連管理經濟和公共財政的決策都最受選民信任，即便該黨減稅與支出政見的財源付之闕如，又缺乏執政經驗。投資人因而益加不安，法國銀行、運輸與基建、能源與公用事業等類股近來挫跌。

周日論壇報在23日發布的民調顯示，國民聯盟民調支持率為36%，分別高於左翼「新人民陣線」（NPF）的27%、及總統馬克宏所屬「同在聯盟」（Ensemble）的20%。Odoxa 21日發布的民調顯示，國民聯盟與盟友有望在577席的國會，拿下250~300席，新人民陣線有望取得160~210席，同在聯盟只能取得70~120席。

法國黨派拚經濟信任度 圖／經濟日報提供

另據益普索為英國金融時報（FT）進行的民調，25%受訪者最信任國民聯盟能做出正確的經濟決策，高過新人民陣線的22%，也高於同在聯盟的20%。選民對國民聯盟能改善生活水準、抗擊通膨及減稅、甚至是降低財政赤字與債務的信任度，都高於其他黨派。

這顯示馬克宏陣營主張極右派或左翼政府上任將摧毀經濟的策略未能奏效，也凸顯法國選民在嘗試過各種選擇後，願意給國民聯盟一個機會。Ipsos民調專家加拉德說，這無疑與國民聯盟的「正常化」策略有關，但也與前總統歐蘭德領導的左翼、以及馬克宏執政所引發的失望，脫不了關係。

馬克宏雖仍是總統，卻勢將陷入跛鴨困境，投資人也對極右派與左翼勢力暴增而更加不安。左派聯盟已提議對付人、股利及庫藏股課稅，極右派則質疑再生能源和電動車轉型，還要大幅擴增支出，使法國銀行類股首當其衝；極右派主張國有化收費站、縮減營建業補貼、暫緩電動車轉型，也帶給運輸、基建及汽車類股賣壓。