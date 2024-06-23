「取決於俄國」…南韓官員放話 若俄供應北韓1武器：援烏武器將不設限

韓聯社報導，南韓總統辦公室國家安保室室長張虎鎮23日表示，若俄羅斯提供北韓高精密武器，那南韓援助烏克蘭的武器也將不設限。

張虎鎮當天登上KBS一個時事節目時發表這些言論，並強調南韓是否援助烏克蘭武器取決於俄國會如何和北韓進行軍事合作。他在節目上強調：「我想強調，這一切都取決於俄國會怎麼做。如果俄國提供北韓高精確武器，那我們還需要留有什麼餘地嗎？」

韓聯社指出，張虎鎮的言論意味著如果俄國跨越這條線，南韓就可能提供烏克蘭致命武器。

南韓先前譴責北韓與俄羅斯簽署全面戰略夥伴關係條約，揚言將重新考慮提供烏克蘭武器一事。普亭隨後則警告，若首爾武裝基輔，將犯下「一個大錯」。

張虎鎮表示，不只是南韓，俄國也該為改善雙邊關係付出努力。他說：「如果他們想要恢復並推動韓俄關係發展，我想重申，俄方應該仔細思考」。