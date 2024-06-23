昨才在北京會見官員 德副總理：陸對達成全球氣候目標不可或缺

正在中國進行訪問的德國副總理兼經濟部長哈柏克（Robert Habeck）今天表示，中國是達成全球氣候目標不可或缺的力量。

路透社報導，哈柏克昨天在中國首都北京會見官員，今天於南部城市杭州告訴媒體記者：「若沒有中國參與，就不可能實現全球氣候目標。」

他說，目前其他議題似乎蓋過遏制全球暖化的重要性，但這是一項重大挑戰，因此有必要在這方面加強和中國的合作。

哈柏克指出，中國官員告訴他，出於安全考量，他們正在擴大煤礦生產。

他說道：「中國也進口大量天然氣和石油，而中國已經看到過去兩年歐洲和德國發生的問題。」他意指俄羅斯入侵烏克蘭後的能源危機。

哈柏克表示，中國必須找到煤炭的安全替代方案，這項替代方案應該要讓他們能夠以更少的燃煤電廠，達到同樣的安全水準。

此外，哈柏克還說：「不需要教他們二氧化碳排放對氣候有害，他們明白這一點。」

哈柏克昨天訪中期間，中國和歐洲聯盟（EU）官員表示，針對歐盟擬對進口到歐洲市場的中國電動車加徵關稅一事，雙方已同意展開談判。