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僅1成受訪者盼繼續執政 共同社最新民調曝日相岸田支持率

中央社／ 東京23日綜合外電報導
日本共同社今天公布最新民調，只有10.4%的受訪者希望首相岸田文雄9月連任自民黨總裁（黨主席）繼續執政，另有36.6%受訪者「希望（岸田）盡快辭職」。路透
日本共同社今天公布最新民調，只有10.4%的受訪者希望首相岸田文雄9月連任自民黨總裁（黨主席）繼續執政，另有36.6%受訪者「希望（岸田）盡快辭職」。路透

日本共同社今天公布最新民調，只有10.4%的受訪者希望首相岸田文雄9月連任自民黨總裁（黨主席）繼續執政，另有36.6%受訪者「希望（岸田）盡快辭職」。

在這份民調中，岸田內閣支持率22.2%，較上次在5月中旬調查的24.2%下跌2個百分點；內閣不支持率跟上次調查相去不遠，為62.4%。

岸田2021年9月底當選自民黨第27任總裁，3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨在參議院及眾議院掌握多數席次，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，連任總裁可說意謂著連任首相。

共同社昨天及今天進行日本全國電話民調，有關國會因為自民黨派閥爆發的政治獻金問題完成政治資金規正法（類似台灣的政治獻金法）修法，對能否有效解決「政治與金錢」問題，結果有高達78.9%受訪者表達否定看法。

與此相關，有關修法針對包括考慮在10年後公布收據的「政策活動費」改革，「認為不夠充分」受訪者高達90.4%，僅有7.6%受訪者「認為充分」。

另外，有關岸田政府為因應高物價從6月實施的「定額減稅」對策，只有27.1%受訪者「認為有效」，69.6%受訪者「不認為有效」。

岸田文雄 政治獻金 日本 民調 自民黨

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