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「菲律賓不會被嚇倒」…南海衝突升級 總統慰問官兵喊：我們不曾向外國勢力屈服

中央社／ 馬尼拉23日綜合外電報導
菲律賓海軍與中國海警人員日前在南海發生暴力衝突，菲國總統小馬可仕今天在巴拉旺島慰問官兵時強調，菲方「不會被任何人嚇倒」。路透資料照
菲律賓海軍與中國海警人員日前在南海發生暴力衝突，菲國總統小馬可仕今天在巴拉旺島慰問官兵時強調，菲方「不會被任何人嚇倒」。路透資料照

菲律賓海軍與中國海警人員日前在南海發生暴力衝突，菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天在巴拉旺島慰問官兵時強調，菲方「不會被任何人嚇倒」。

法新社等媒體報導，小馬可仕今天訪問位於巴拉旺島（Palawan Island）負責監管南海的西方司令部（Western Command），他在演說中強調：「我們永遠不會被任何人嚇倒或欺壓。」

巴拉旺島距離本次衝突地點仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）約200公里，是離這個島礁最近的主要陸地。

小馬可仕向參與補給任務的80名海軍人員頒發勳章，敦促他們「繼續履行你們保衛國家的職責」，同時指出局勢已經變得「危險」。

小馬可仕在一片掌聲中說，「我們在菲律賓史上從來不曾向任何外國勢力屈服」，並矢言「按照國際法繼續行使我們的自由與權利，支持我們的國家利益」。

他還說道：「我們冷靜和平的態度，不應被誤認為默許」。

南海 小馬可仕 菲律賓 軍人

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