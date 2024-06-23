若俄羅斯向北韓提供高精密武器 南韓高官：首爾援烏武器將不受限

南韓政府高層官員今天表示，若俄羅斯向北韓提供高精密武器，南韓援烏武器種類也將不再受限，並警告俄羅斯若還想發展與南韓的外交關係，應深思熟慮後再行動。

南韓國家安保室長張虎鎮今天接受媒體訪問時說，若俄羅斯向北韓提供高精密武器，就表示南韓政府也將不再受任何限制，暗示南韓在提供烏克蘭武器時將不再設限。

南韓政府在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）訪問北韓並簽署全面戰略夥伴關係條約後發布聲明，除對俄羅斯和北韓強化軍事合作表達憂心外，也表示將重新考慮是否向烏克蘭提供殺傷性武器。南韓政府至今堅持僅為烏克蘭提供非軍事物資。

對於重新考慮的結果，張虎鎮表示，「我想再次強調，這會根據俄羅斯的行動來決定」，「我們目前表明的只有會重新檢討此事，根據俄羅斯未來的狀況，我們可能做出不同決定」。

張虎鎮說，提供武器的種類有很多可能方案，「但若提供武器曝光可能減弱我們對俄羅斯的影響效果，尚不宜發表過於詳細的資訊」。

南韓外交部21日召見俄羅斯駐首爾大使齊諾威耶夫（Georgy Zinoviev），抗議俄羅斯與北韓簽署條約；但俄方主張條約合作並未針對第三國，普亭也向南韓政府發出警告，稱「提供烏克蘭武器是一大失誤」。

張虎鎮指出，俄方雖如此警告，但後面又補充說「南韓不必太過擔心」，後續可能就條約內容向南韓政府提出說明。

「兩國關係並非我們單方面就能維繫，俄羅斯也必須付出相應努力」，張虎鎮批評，俄羅斯近期動向越來越接近紅線，「這次是我們的警告」，他說，若俄羅斯希望在俄烏戰爭後重新恢復與南韓的關係，應更深思熟慮。

普亭與北韓領導人金正恩簽署的全面戰略夥伴關係條約中，包括在一方面臨武裝侵略，另一方將提供所有可用的軍事援助，且兩國都不會與第3國簽署侵犯對方利益的條約等內容，引發南韓等國際社會反彈。

對於是否可能在下個月於美國華府舉行的北大西洋公約組織（NATO）會議中討論相關問題，張虎鎮表示，俄羅斯與北韓軍事合作不只是影響朝鮮半島或東北亞問題，而是影響歐洲在內等國際社會議題，自然會在會議中討論。

俄羅斯與北韓對於條約後續具體合作動向也受到密切關注。韓聯社報導指出，北韓將舉行勞動黨中央委員會全體大會，盤點上半年施政狀況，不排除可能為落實條約進行後續措施。