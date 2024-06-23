快訊

獨／看不懂合約男友店面被迫頂讓 丟丟妹說重話了

雨區擴大、雨彈升級！10縣市豪大雨特報 山區慎防坍方落石

少子化海嘯衝擊...國小生數118學年跌破百萬 128學年降至77.9萬人

美軍：24小時內 於紅海摧毀3艘「青年運動」船隻

中央社／ 葉門首都沙那22日綜合外電報導

美軍中央司令部（CENTCOM）今天表示，美軍於過去24小時內，已在紅海摧毀3艘葉門叛軍「青年運動」（Houthi）的無人水面載具（USV）。

路透社報導，美軍中央司令部指出，伊朗支持的青年運動另向亞丁灣（Gulf of Aden）發射3枚反艦彈道飛彈，但美軍、聯軍或商船均未有重大損害或傷亡通報。

美軍中央司令部也駁斥青年運動成功襲擊艾森豪號航空母艦（USS Dwight D. Eisenhower）的說法，稱這項消息「完全錯誤」。

青年運動近幾個月來一直襲擊外海船隻，他們宣稱以這些行動支持在加薩走廊（Gaza Strip）與以色列作戰的巴勒斯坦人。

青年運動以無人機和飛彈攻擊曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）及亞丁灣的船隻，迫使船商去年11月起必須繞行非洲南部，航行距離大增且成本更高。

彈道飛彈 紅海 美軍 運動 青年

延伸閱讀

美軍校台生徐皓明募獲4千萬善款 母車禍重傷將返台治療

對美軍購1700枚拖式2B飛彈 顧立雄：年底全數交貨

外媒指美軍抹黑中國疫苗 科興：汙名化後果嚴重

路透：美軍曾在菲律賓推「反中國疫苗」行動 宣傳「中國就是病毒」

相關新聞

日本沖繩戰役79週年 縣民對類似戰前氛圍感不安

二戰末期平均每4名日本沖繩縣民就有1人死亡的「沖繩戰役」，今天迎接79週年。面對日本政府積極在西南群島強化防衛力，讓沖繩...

英大選日下注醜聞 執政黨傳又有官員涉賭遭調查

英國星期日泰晤士報（Sunday Times）報導，首相蘇納克（Rishi Sunak）的保守黨有一名官員因涉嫌在當局對...

日本福島外海傳4.9地震 最大震度4級 暫無海嘯風險

日本放送協會（NHK）報導，日本當地時間23日12時12分（台灣時間11時12分）發生規模4.9地震，日本氣象廳指出震央...

強化與塔利班政權關係 尼加拉瓜任命駐阿富汗大使…未提及承認當局

尼加拉瓜當地媒體報導，馬納瓜當局任命了駐阿富汗大使，這項罕見舉措強化了尼加拉瓜與陷入外交孤立的塔利班（Taliban）政...

新喀里多尼亞獨立領袖涉暴動 7被拘留者遭送往法國本土關押

檢察官今天表示，7名獨立活動人士被控與上月在法屬太平洋領地新喀里多尼亞策劃致命暴動的組織有關，已被送往法國本土接受羈押...

未直接點名陸…中菲南海再爆衝突 菲律賓總統：我們無意挑起戰爭

菲律賓與中國在南海的對抗不斷升級之際，菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天表示，菲律賓不會挑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。