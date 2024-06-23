強化與塔利班政權關係 尼加拉瓜任命駐阿富汗大使…未提及承認當局
尼加拉瓜當地媒體報導，馬納瓜當局任命了駐阿富汗大使，這項罕見舉措強化了尼加拉瓜與陷入外交孤立的塔利班（Taliban）政權的關係。
法新社報導，現任尼加拉瓜駐中國大使康貝爾（Michael Campbell）將在他的北京辦公室兼任這一額外職位。
根據親尼加拉瓜政府新聞媒體El 19 Digital，副總統穆麗優（Rosario Murillo）昨天表示：「我們感謝阿富汗伊斯蘭大公國（Islamic Emirate of Afghanistan）人民及政府，給予我們的康貝爾同志祝福。」
塔利班自2021年在阿富汗重新掌權後，還沒有任何國家正式承認塔利班當局。
尼加拉瓜政府宣布任命大使的公告中，也沒有提及承認塔利班當局。
中國也有駐阿富汗大使，但並未承認塔利班政權。
美國方面的最高級外交官是代辦（chargéd'affaires），負責在華府沒有派駐正式大使的情況下處理阿富汗事務。
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