新喀里多尼亞獨立領袖涉暴動 7被拘留者遭送往法國本土關押

檢察官今天表示，7名獨立活動人士被控與上月在法屬太平洋領地新喀里多尼亞策劃致命暴動的組織有關，已被送往法國本土接受羈押。

法新社報導，新喀里多尼亞首府努美阿檢察官杜帕斯（Yves Dupas）在聲明中表示：「這次移監是在夜間，透過專門為此次任務包下的飛機進行」。

他說，「由於程序的敏感性，也是為了讓調查能在沒有壓力的情況下平靜地繼續進行」，才會把這7人送往法國大陸。

7名被拘留者包括支持獨立的CCAT運動領導人泰因（Christian Tein），他昨天因最近導致9人死亡的暴力事件遭到指控。

當局尚未具體說明泰因面臨哪些指控。

律師今天表示，他對泰因被送往法國感到「震驚」，並指責法官「純粹出於政治考量」。

新喀里多尼亞宣布投票改革，允許居住新喀里多尼亞長達10年的法國居民參與省級選舉，引發獨派不滿，5月13日爆發暴動。