快訊

獨／看不懂合約男友店面被迫頂讓 丟丟妹說重話了

雨區擴大、雨彈升級！10縣市豪大雨特報 山區慎防坍方落石

少子化海嘯衝擊...國小生數118學年跌破百萬 128學年降至77.9萬人

新喀里多尼亞獨立領袖涉暴動 7被拘留者遭送往法國本土關押

中央社／ 新喀里多尼亞首府努美阿23日綜合外電報導
檢察官今天表示，7名獨立活動人士被控與上月在法屬太平洋領地新喀里多尼亞策劃致命暴動的組織有關，已被送往法國本土接受羈押。其中包括支持獨立的CCAT運動領導人泰因（圖）。法新社資料照
檢察官今天表示，7名獨立活動人士被控與上月在法屬太平洋領地新喀里多尼亞策劃致命暴動的組織有關，已被送往法國本土接受羈押。其中包括支持獨立的CCAT運動領導人泰因（圖）。法新社資料照

檢察官今天表示，7名獨立活動人士被控與上月在法屬太平洋領地新喀里多尼亞策劃致命暴動的組織有關，已被送往法國本土接受羈押。

法新社報導，新喀里多尼亞首府努美阿檢察官杜帕斯（Yves Dupas）在聲明中表示：「這次移監是在夜間，透過專門為此次任務包下的飛機進行」。

他說，「由於程序的敏感性，也是為了讓調查能在沒有壓力的情況下平靜地繼續進行」，才會把這7人送往法國大陸。

7名被拘留者包括支持獨立的CCAT運動領導人泰因（Christian Tein），他昨天因最近導致9人死亡的暴力事件遭到指控。

當局尚未具體說明泰因面臨哪些指控。

律師今天表示，他對泰因被送往法國感到「震驚」，並指責法官「純粹出於政治考量」。

新喀里多尼亞宣布投票改革，允許居住新喀里多尼亞長達10年的法國居民參與省級選舉，引發獨派不滿，5月13日爆發暴動。

投票 檢察官 法國

延伸閱讀

妙齡法國女遊台中 因這事「卡關」熱心警做國民外交解圍

博愛座非敬老座！法國規範有優先順序 年長者排最後還限制年紀

歐國盃／法國噩耗 姆巴佩鼻子骨折最快8強淘汰賽才能上場

口角慘變命案！美房東槍殺一家4口後焚屍 最小5歲童也不放過

相關新聞

日本沖繩戰役79週年 縣民對類似戰前氛圍感不安

二戰末期平均每4名日本沖繩縣民就有1人死亡的「沖繩戰役」，今天迎接79週年。面對日本政府積極在西南群島強化防衛力，讓沖繩...

英大選日下注醜聞 執政黨傳又有官員涉賭遭調查

英國星期日泰晤士報（Sunday Times）報導，首相蘇納克（Rishi Sunak）的保守黨有一名官員因涉嫌在當局對...

日本福島外海傳4.9地震 最大震度4級 暫無海嘯風險

日本放送協會（NHK）報導，日本當地時間23日12時12分（台灣時間11時12分）發生規模4.9地震，日本氣象廳指出震央...

強化與塔利班政權關係 尼加拉瓜任命駐阿富汗大使…未提及承認當局

尼加拉瓜當地媒體報導，馬納瓜當局任命了駐阿富汗大使，這項罕見舉措強化了尼加拉瓜與陷入外交孤立的塔利班（Taliban）政...

新喀里多尼亞獨立領袖涉暴動 7被拘留者遭送往法國本土關押

檢察官今天表示，7名獨立活動人士被控與上月在法屬太平洋領地新喀里多尼亞策劃致命暴動的組織有關，已被送往法國本土接受羈押...

未直接點名陸…中菲南海再爆衝突 菲律賓總統：我們無意挑起戰爭

菲律賓與中國在南海的對抗不斷升級之際，菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天表示，菲律賓不會挑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。