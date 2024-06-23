未直接點名陸…中菲南海再爆衝突 菲律賓總統：我們無意挑起戰爭
菲律賓與中國在南海的對抗不斷升級之際，菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天表示，菲律賓不會挑起戰爭，將始終致力於和平解決爭端。
路透社報導，小馬可仕在向負責監管南海的菲律賓武裝部隊（Armed Forces of the Philippines）西方司令部（Western Command）講話時表示：「在保衛國家的過程中，我們忠於菲律賓人的本性，希望和平解決這所有問題。」
菲律賓海軍人員和中國海警上週在有爭議的南海發生最新衝突，菲國軍方表示，一名菲律賓水手受重傷，船隻受損。
小馬可仕說：「在履行職責時，我們不會訴諸武力或恐嚇，也不會故意傷害任何人。」
他在講話中沒有點名中國。
北京在菲律賓進行例行補給任務時做出的這些動作，遭到美國、英國和加拿大譴責。
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