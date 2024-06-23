「無視」岸田連任意願？日本自民黨將辦總裁選舉 各方勢力盼挑戰大位

日本執政黨自民黨即將在9月舉行總裁（黨主席）選舉，由於攸關首相大位，被外界點名可望接班首相岸田文雄的人選，已然在「無視」岸田的情況下，事實上為挑戰大位開跑。

岸田2021年9月底當選自民黨第27任總裁，3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨在參議院及眾議院掌握多數席次，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，連任總裁可說意謂著連任首相。

根據時事通信社6月13日公布最新民調，岸田內閣支持率已跌至16.4%，再寫自民黨從2012年重返執政以來新低紀錄。儘管如此，岸田日前仍在記者會上透露有意爭取連任總裁。

不過，岸田內閣民調持續低迷，在自民黨內已出現「雜音」，黨內派閥茂木派成員、眾議員東國幹昨天更進一步公開發難，要求岸田勿參選連任總裁，「希望（岸田）擔任開啟自民黨新頁的橋梁角色」。

時事通信社報導，日本國會本會期休會，岸田並未選擇在會期內提前解散眾議院進行改選，因此，自民黨內因應9月總裁選舉的動作頻頻。

自民黨幹事長茂木敏充與前幹事長石破茂等被視為「後岸田時代」可能接班人選，近期不斷參加相關會議，另一方面，黨內面對派閥「小金庫」事件產生危機感，也出現認為針對年輕人與女性進行改革的意見。

這種「無視」岸田有意爭取連任的情況，可以說各方勢力事實上已吹響「號角」。

茂木6月19日參加一場黨內團體會議發表演講，這個團體由2012年首次當選眾議員的議員們組成。他當天說，「成功的反義詞不是失敗，而是不去做，不挑戰就不會有新時代」，透露出對參與總裁選舉的意願。

不僅如此，茂木近期密集跟黨內人士交換意見，包括6月14日與副總裁麻生太郎餐敘約3小時30分、19日跟前首相菅義偉餐敘逾2小時，還積極跟黨內其他派閥的核心或年輕人士交流。

再看石破茂的部分，石破經常在最適合擔任下一任首相人選的各家日媒民調中奪冠，雖然在自民黨內的基本盤還是很弱，但這次總裁選舉選出的人選是要帶領自民黨打眾議院大選及明年夏天的參議院改選等選戰，意識到這點，也可能強化黨內議員對「（更換）選舉新面孔」的心理期待。

6月19日舉行的一場「學習會」，包括石破派及二階派等近20人參加。石破當時受訪說，雖然人數不多，「但經常舉行會議具有重要意義」。自民黨中央黨部6月20日舉行的一場會議上，石破也跟前幹事長二階俊博同桌。

同樣在選民心中擁有高人氣的數位大臣河野太郎及前環境大臣小泉進次郎，自民黨內對兩人出馬的期待也很強烈。前內閣官房長官加藤勝信的名字，也因為其穩健手腕獲一定評價，在此次總裁選舉中被提起。

另外，最近知名度很高的外務大臣上川陽子，6月21日被問到總裁選舉時僅說，「我很感謝大家的期待」。2021年曾參選總裁的經濟安全保障擔當大臣高市早苗，有意以保守派人士為主擴大支持。

在年輕一輩的黨內人士中，也出現支持49歲前經濟安保擔當大臣小林鷹之的聲音。