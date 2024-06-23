英大選日下注醜聞 執政黨傳又有官員涉賭遭調查

英國星期日泰晤士報（Sunday Times）報導，首相蘇納克（Rishi Sunak）的保守黨有一名官員因涉嫌在當局對外宣布國會大選日期之前，針對投票日下注，現遭到博弈監管機構調查。

據報導，英國博弈委員會（Gambling Commission）在此之前已針對7月4日大選日期押注一事，調查保守黨的兩名候選人和1名競選總監。

如今又有一名黨內官員疑似涉案，在醜聞不斷擴大下，恐重挫首相蘇納克扭轉選情劣勢的各項努力，讓保守黨更難以追上民調遙遙領先的在野工黨。

據星期日泰晤士報報導，這次被調查的是保守黨資訊負責人梅森（Nick Mason）。梅森本人並未立即回覆置評要求。星期日泰晤士報引述梅森發言人的話表示，他否認有任何不當行為。

星期日泰晤士報引述保守黨聲明指出，梅森已經請假。但路透社進行聯繫時，保守黨並未證實此事。

博弈委員會尚未證實受調查人員的姓名，僅說委員會不會提供調查細節，包括正在接受調查的人員身分。

蘇納克20日表示，聽聞有關針對黨內同志的指控他「非常憤怒」，說這是「非常嚴重的問題」。

被指涉及這起醜聞的其中一位保守黨候選人威廉斯（Craig Williams），已經為自己的判斷錯誤道歉；而保守黨競選總監李伊（Tony Lee）則是請假不上班。