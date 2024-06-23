又有中國學生赴美遭遣返 4人都是理工科背景

美國近年不斷升高對於中國的警戒，赴美的中國人也成為美國海關關注重點，陸媒報導，近日再有4名赴美的中國理工科學生被美方盤查和遣返。

中國日報網昨天引述「消息人士」披露，4名赴美留學及參加學術會議的中國學生近日「遭美方無端滋擾盤查遣返」，當事人都是理工科背景，其中2人研究方向與人工智慧（AI）相關。

據透露，美國海關與邊境保護局（CBP）執法人員將4人帶到「小黑屋」連續盤查10多個小時，多次進行誘導性、脅迫性提問，對個人和家庭情況、在美學習和實習、是否為中共黨員、是否與中國政府合作等情況進行反覆盤問，尤其關注中共黨員身分等政治背景和電腦相關科研背景。

「消息人士」表示，美方在缺少事實依據和有效許可的情況下，強行扣留其中1人電子產品，還拒絕2名當事人與家人朋友聯絡，造成其中1人逾30小時與外界失聯。

報導說，據不完全統計，美方近年來無端滋擾盤查遣返30多名電腦相關科系的中國留學生，絕大多數為碩博士生，其中一半以上為博士生，多數來自美國知名大學，研究方向涵蓋人工智慧、網路安全、電氣、軟體工程、資訊工程等領域。

指表示，這些學生入境時被美方滋擾盤查時間普遍超過10小時，被扣留時間最長甚至達5天，最終無一例外被註銷簽證並遣返。

「消息人士」指責，美方做法遠超出正常執法範圍，帶有強烈意識形態偏見，目的不是維護所謂「國家邊境安全」，而是阻遏中國科技發展，維護美國科技霸權，「充分暴露美方的霸道霸凌以及在科技領域的焦慮感和不自信」；這種做法只會「毒化兩國關係民意環境」，阻礙兩國人員往來和人才交流。