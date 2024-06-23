日本沖繩戰役79週年 縣民對類似戰前氛圍感不安

二戰末期平均每4名日本沖繩縣民就有1人死亡的「沖繩戰役」，今天迎接79週年。面對日本政府積極在西南群島強化防衛力，讓沖繩縣民感到不安說，「（目前）類似戰前的氛圍」。

日本沖繩縣在二次大戰尾聲爆發慘烈陸上戰役，當年許多沖繩居民被捲入戰事，死亡人數逾20萬人，平均每4名沖繩縣民就有1人死亡。沖繩縣政府把舊日本軍隊組織性戰鬥結束的6月23日定為「沖繩慰靈日」。

日本沖繩電視台報導，70歲沖繩縣民喜舍場達生說，「實現和平才是王道，反對戰爭」。

儘管沖繩戰役已結束79年，但隨著日本政府修訂安全保障三份文件，在西南群島急速推動防衛力強化，讓經歷過戰亂的沖繩縣民感到不安說，「（目前）類似戰前的氛圍」。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣今天舉行沖繩戰役79週年的追悼儀式，除追悼陣亡者也祈願和平。

位於沖繩縣糸滿市的「和平之礎」與「魂魄之塔」，今天一早就有遺族等人相繼造訪，安靜地雙手合十祈求和平。

當年最後激戰地的糸滿市和平祈念公園，接近中午時舉行由沖繩縣政府主辦的陣亡者追悼儀式，除了首相岸田文雄及沖繩縣知事玉城鄧尼與會外，也有一般民眾參與。全體人員在正午時刻共同默哀一分鐘。

玉城在追悼儀式上宣讀「和平宣言」，除對日本政府為強化西南群島防衛體制，在沖繩縣各地新成軍自衛隊部隊的現狀表達憂慮外，也表示要宣傳沖繩願景以實現世界和平。

玉城也不忘再度對中央政府提出訴求，「為實現沖繩縣民祈願的和平之島，應該重整及縮小美軍駐沖繩基地，早日撤除普天間基地、放棄興建邊野古新基地等，盡早解決沖繩面臨的基地問題」。

岸田致詞時說，在之前發生的大戰中，沖繩變成了淒慘的地面戰場，至今仍在進行未爆彈處理及遺骨收集的工作，「我們責無旁貸的任務，就是將沖繩戰役實際慘況與和平的寶貴傳承給下一代」。

面對美軍基地大量集中在沖繩，岸田也承諾，政府深刻理解沖繩所面臨的重大負擔，將盡全力減輕沖繩的基地負擔。