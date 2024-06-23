快訊

內褲男百貨公司外揮舞武士刀 小黃司機拒載竟遭刺傷 警抓人送辦

練球近10年！國三生入選青奧國手 半夜苦練獲頒市長獎

珍珠、芋園、湯圓不是最肥 一圖看懂豆花配料及湯品怎麼選熱量才不高

日本沖繩戰役79週年 縣民對類似戰前氛圍感不安

中央社／ 東京23日綜合外電報導
1945年沖繩戰役時，美軍為首的盟軍當時在沖繩本島建立灘頭堡。美聯社
1945年沖繩戰役時，美軍為首的盟軍當時在沖繩本島建立灘頭堡。美聯社

二戰末期平均每4名日本沖繩縣民就有1人死亡的「沖繩戰役」，今天迎接79週年。面對日本政府積極在西南群島強化防衛力，讓沖繩縣民感到不安說，「（目前）類似戰前的氛圍」。

日本沖繩縣在二次大戰尾聲爆發慘烈陸上戰役，當年許多沖繩居民被捲入戰事，死亡人數逾20萬人，平均每4名沖繩縣民就有1人死亡。沖繩縣政府把舊日本軍隊組織性戰鬥結束的6月23日定為「沖繩慰靈日」。

日本沖繩電視台報導，70歲沖繩縣民喜舍場達生說，「實現和平才是王道，反對戰爭」。

儘管沖繩戰役已結束79年，但隨著日本政府修訂安全保障三份文件，在西南群島急速推動防衛力強化，讓經歷過戰亂的沖繩縣民感到不安說，「（目前）類似戰前的氛圍」。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣今天舉行沖繩戰役79週年的追悼儀式，除追悼陣亡者也祈願和平。

位於沖繩縣糸滿市的「和平之礎」與「魂魄之塔」，今天一早就有遺族等人相繼造訪，安靜地雙手合十祈求和平。

當年最後激戰地的糸滿市和平祈念公園，接近中午時舉行由沖繩縣政府主辦的陣亡者追悼儀式，除了首相岸田文雄及沖繩縣知事玉城鄧尼與會外，也有一般民眾參與。全體人員在正午時刻共同默哀一分鐘。

玉城在追悼儀式上宣讀「和平宣言」，除對日本政府為強化西南群島防衛體制，在沖繩縣各地新成軍自衛隊部隊的現狀表達憂慮外，也表示要宣傳沖繩願景以實現世界和平。

玉城也不忘再度對中央政府提出訴求，「為實現沖繩縣民祈願的和平之島，應該重整及縮小美軍駐沖繩基地，早日撤除普天間基地、放棄興建邊野古新基地等，盡早解決沖繩面臨的基地問題」。

岸田致詞時說，在之前發生的大戰中，沖繩變成了淒慘的地面戰場，至今仍在進行未爆彈處理及遺骨收集的工作，「我們責無旁貸的任務，就是將沖繩戰役實際慘況與和平的寶貴傳承給下一代」。

面對美軍基地大量集中在沖繩，岸田也承諾，政府深刻理解沖繩所面臨的重大負擔，將盡全力減輕沖繩的基地負擔。

日本 沖繩 美軍

延伸閱讀

公車站牌有簡體字是中國化？ 日本旅遊達人J教授：日韓都這樣

7家中港企業「涉俄烏衝突」 遭日本制裁

沖繩旅遊體驗景點新推薦 上山下海還要穿越時空！？

赴日旅遊注意！日本梅雨季開始沖繩破紀錄大雨 粉專：接下來輪到這2地

相關新聞

大韓航空驟降2萬英尺 機內旅客嚇壞「氧氣罩全掉下來」：活著真好

大韓航空一架仁川飛往台中班機22日突發異常，起飛後50分鐘出現「壓力系統異常」警示，隨後緊急返回仁川機場。一名台籍女乘客也分享當下心情，直呼：「比雲霄飛車G5的離心力感還要可怕」、「活著真好」。

日本沖繩戰役79週年 縣民對類似戰前氛圍感不安

二戰末期平均每4名日本沖繩縣民就有1人死亡的「沖繩戰役」，今天迎接79週年。面對日本政府積極在西南群島強化防衛力，讓沖繩...

日本福島外海傳4.9地震 最大震度4級 暫無海嘯風險

日本放送協會（NHK）報導，日本當地時間23日12時12分（台灣時間11時12分）發生規模4.9地震，日本氣象廳指出震央...

日本東大生反對漲學費 夜闖安田講堂致保全受傷

日本東京大學位於東京都文京區的本鄉校區，6月21日發生反對調漲學費的學生夜闖東京大學精神象徵的「安田講堂」，導致一名保全...

星期人物／與川普交情不錯 北約新祕書長呂特邁向成功第一步？

擔任荷蘭總理14年的呂特（Mark Rutte）有本事屢屢從政治醜聞與倒閣風暴中全身而退，為他贏得「鐵氟龍馬克」（Teflon Mark）的諢名。騎自行車上班、嘴裡咬顆蘋果，呂特親民形象深入人心。現在他將接任全球最大軍事同盟「北大西洋公約組織」（北約／NATO）祕書長，隨著川普重返白宮的機率升高，俄烏和以哈兩場戰爭前景未明，北約迎來成立75年來最凶險的時期。呂特任重道遠，他扛得起嗎？

又是波音！擋風玻璃4萬英尺高空突「多處破裂」 乘客機組人員全嚇壞

太陽報報導，波音公司（Boeing）客機5月底曾再傳空中驚魂，維珍航空（Virgin Atlantic）一架倫敦飛往舊金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。