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紐西蘭擱淺渡輪 成功脫困無人受傷

中央社／ 雪梨23日綜合外電報導

紐西蘭政府表示，一艘航行於該國兩大島嶼之間的渡輪於21日擱淺後，已於22日晚上成功脫困。

路透社報導，由國營企業KiwiRail營運的島際渡輪（Interislander）阿特雷號（Aratere）在南島（SouthIsland）北岸的彼克頓港（Picton Harbour）擱淺。根據媒體報導，這艘渡輪原本要駛往北島（North Island）的威靈頓（Wellington），但因轉向出現問題而撞上岸。

根據當地媒體報導，雖有47人因此被迫在船上過夜，但沒有人員受傷。政府稱此事件「非常令人憂心」。

紐西蘭交通部長布朗（Simeon Brown）昨晚表示，這艘渡輪已被拖離岸邊，目前已回復到正浮位置。

布朗在社群媒體X發文說：「這艘船已經安全拖回，目前正停泊在彼克頓港接受進一步檢查。」

紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）今天報導指出，島際渡輪管理人員表示，潛水人員下水檢查後，發現渡輪損壞不大，且確定船身並未進水。

KiwiRail表示，島際渡輪船隊每年運送近80萬乘客穿越庫克海峽（Cook Strait）、往來南島與北島。

交通部長 社群媒體 紐西蘭

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