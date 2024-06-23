快訊

內褲男百貨公司外揮舞武士刀 小黃司機拒載竟遭刺傷 警抓人送辦

練球近10年！國三生入選青奧國手 半夜苦練獲頒市長獎

珍珠、芋園、湯圓不是最肥 一圖看懂豆花配料及湯品怎麼選熱量才不高

泰國外籍旅客傷亡援助計畫 上半年7人獲補助

中央社／ 曼谷23日專電

泰國政府設置「外國旅客傷亡援助計畫」，旅客在泰旅遊若遭受意外可申請補助。今年前5月有50名旅客申請，7人獲補助，動用公帑約390萬泰銖，泰國政府擬延長計畫執行到年底。

泰國去年底傳出多起旅客在泰國旅遊卻遭逢意外的新聞，泰國政府繃緊神經，深怕影響外國旅客赴泰旅遊意願。泰國內閣因此核准觀光暨體育部提出的「外國旅客傷亡援助計畫」（Assistance Scheme for ForeignTourist Injury and Casualty）。

觀光暨體育部獲准動用5000萬泰銖（約新台幣4400萬元）的政府緊急基金，用在旅客遭受意外或是天災時的補償措施。

計畫協助對象是以觀光為目的進入泰國的外國旅客，當旅客在泰國旅遊期間遭逢意外事故、犯罪事項和天災可以申請補償，但不包含因遊客本人粗心大意、意圖犯罪或刻意涉險時而發生的人為意外。

根據計畫，旅客死亡最高可獲100萬泰銖賠償；若旅客有身體上的永久傷害例如失去視力或永久殘障，將獲得30萬泰銖賠償；旅客受傷治療的醫藥費補助最高可達50萬泰銖。

這項計畫執行時間從今年1月1日至8月31日止，觀光暨體育部長伸薩（Sermsak Pongpanit）日前揭露，今年1月到5月有50人申請補償，經過計劃委員會審查後，共有7人核准獲得補償，其中4人死亡，3人受傷，動用基金約390萬泰銖。

這項計畫將在8月底到期，伸薩表示，觀光暨體育部將向內閣申請延長計畫執行期間到今年底，藉著提供旅客安心的旅遊環境以及加強宣傳，希望今年的國際旅客人次可達到3670萬，觀光收入上看35億泰銖。

國旅 泰國

延伸閱讀

「誰是被害者2」上架Netflix 再掀全民追凶潮

緩解美中競爭風險 東南亞搶入金磚國家

一波三折的泰國購艦案：買下中製潛艦背後，泰美關係漸行漸遠？

女友泰國買內衣花掉8萬 小鐘嚇到仍咬牙買單

相關新聞

大韓航空驟降2萬英尺 機內旅客嚇壞「氧氣罩全掉下來」：活著真好

大韓航空一架仁川飛往台中班機22日突發異常，起飛後50分鐘出現「壓力系統異常」警示，隨後緊急返回仁川機場。一名台籍女乘客也分享當下心情，直呼：「比雲霄飛車G5的離心力感還要可怕」、「活著真好」。

日本沖繩戰役79週年 縣民對類似戰前氛圍感不安

二戰末期平均每4名日本沖繩縣民就有1人死亡的「沖繩戰役」，今天迎接79週年。面對日本政府積極在西南群島強化防衛力，讓沖繩...

日本福島外海傳4.9地震 最大震度4級 暫無海嘯風險

日本放送協會（NHK）報導，日本當地時間23日12時12分（台灣時間11時12分）發生規模4.9地震，日本氣象廳指出震央...

日本東大生反對漲學費 夜闖安田講堂致保全受傷

日本東京大學位於東京都文京區的本鄉校區，6月21日發生反對調漲學費的學生夜闖東京大學精神象徵的「安田講堂」，導致一名保全...

星期人物／與川普交情不錯 北約新祕書長呂特邁向成功第一步？

擔任荷蘭總理14年的呂特（Mark Rutte）有本事屢屢從政治醜聞與倒閣風暴中全身而退，為他贏得「鐵氟龍馬克」（Teflon Mark）的諢名。騎自行車上班、嘴裡咬顆蘋果，呂特親民形象深入人心。現在他將接任全球最大軍事同盟「北大西洋公約組織」（北約／NATO）祕書長，隨著川普重返白宮的機率升高，俄烏和以哈兩場戰爭前景未明，北約迎來成立75年來最凶險的時期。呂特任重道遠，他扛得起嗎？

又是波音！擋風玻璃4萬英尺高空突「多處破裂」 乘客機組人員全嚇壞

太陽報報導，波音公司（Boeing）客機5月底曾再傳空中驚魂，維珍航空（Virgin Atlantic）一架倫敦飛往舊金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。