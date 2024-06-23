泰國外籍旅客傷亡援助計畫 上半年7人獲補助

泰國政府設置「外國旅客傷亡援助計畫」，旅客在泰旅遊若遭受意外可申請補助。今年前5月有50名旅客申請，7人獲補助，動用公帑約390萬泰銖，泰國政府擬延長計畫執行到年底。

泰國去年底傳出多起旅客在泰國旅遊卻遭逢意外的新聞，泰國政府繃緊神經，深怕影響外國旅客赴泰旅遊意願。泰國內閣因此核准觀光暨體育部提出的「外國旅客傷亡援助計畫」（Assistance Scheme for ForeignTourist Injury and Casualty）。

觀光暨體育部獲准動用5000萬泰銖（約新台幣4400萬元）的政府緊急基金，用在旅客遭受意外或是天災時的補償措施。

計畫協助對象是以觀光為目的進入泰國的外國旅客，當旅客在泰國旅遊期間遭逢意外事故、犯罪事項和天災可以申請補償，但不包含因遊客本人粗心大意、意圖犯罪或刻意涉險時而發生的人為意外。

根據計畫，旅客死亡最高可獲100萬泰銖賠償；若旅客有身體上的永久傷害例如失去視力或永久殘障，將獲得30萬泰銖賠償；旅客受傷治療的醫藥費補助最高可達50萬泰銖。

這項計畫執行時間從今年1月1日至8月31日止，觀光暨體育部長伸薩（Sermsak Pongpanit）日前揭露，今年1月到5月有50人申請補償，經過計劃委員會審查後，共有7人核准獲得補償，其中4人死亡，3人受傷，動用基金約390萬泰銖。

這項計畫將在8月底到期，伸薩表示，觀光暨體育部將向內閣申請延長計畫執行期間到今年底，藉著提供旅客安心的旅遊環境以及加強宣傳，希望今年的國際旅客人次可達到3670萬，觀光收入上看35億泰銖。