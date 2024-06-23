日本東大生反對漲學費 夜闖安田講堂致保全受傷
日本東京大學位於東京都文京區的本鄉校區，6月21日發生反對調漲學費的學生夜闖東京大學精神象徵的「安田講堂」，導致一名保全人員受傷。
日本朝日新聞報導，東京大學相關人士在6月21日深夜10時30分左右報警表示，「有數名男性跟保全人員發生爭執」。警視廳表示，將聽取相關人士說法後調查這起糾紛原因。
東京大學校方有意對明年度入學學生調漲學費，部分反對學生因此發起抗議活動，跟校方持續對立。
6月21日晚間，東京大學利用線上方式舉行讓學生跟校長藤井輝夫交換意見的「總長對話」（總長即大學校長），而反對調漲學費的學生也在當晚於本鄉校區舉行集會等活動。
就在「總長對話」結束的6月21日晚間9時左右，安田講堂前聚集了約百名學生等人，在高音量播放音樂並歌唱的情況下，高喊抗議調漲學費等訴求。
就在當晚10時左右，約30名學生等人移動到安田講堂玄關前，朗讀一封以總長為收件人的請願書，內容包括「撤回調漲學費方案」、「擴大協助經濟困難的學生」等訴求，並向在場的保全人員及大學職員要求與藤井輝夫見面。
讀賣新聞報導，東京大學方面表示，未來將基於事實採取必要的應對措施。
根據日本政府文部科學省行政命令訂定的國立大學學費標準額，東京大學每年學費為53萬5800日圓（約新台幣10萬8500元），而各校依上述行政命令最多可調漲學費標準額的20%，因此，東京大學正檢討包括最大漲幅在內的各項方案，目前預想每年學費最多可能調漲10萬日圓到64萬2960日圓。
在此之前，東京大學學生6月14日前往眾議院議員會館（眾議員辦公室），對東京大學等國立大學正在檢討調漲學費表達抗議，並向中央政府提出請願書，要求採取增加補助大學等措施。
力挺學生的最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）泉健太，6月14日也趕來參加活動。他說，明確反對學費調漲，要讓大家知道教育是一種權利。
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