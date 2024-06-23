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大韓航空驟降2萬英尺 機內旅客嚇壞「氧氣罩全掉下來」：活著真好

聯合新聞網／ 綜合報導
大韓航空示意圖。記者黃仲明／攝影
大韓航空示意圖。記者黃仲明／攝影

大韓航空一架仁川飛往台中班機22日突發異常，起飛後50分鐘出現「壓力系統異常」警示，隨後緊急返回仁川機場。一名台籍女乘客也分享當下心情，直呼：「比雲霄飛車G5的離心力感還要可怕」、「活著真好」。

這名女乘客在社群軟體分享當時機艙內狀況，明顯驚魂未定，「從3萬多英尺下降到9,000多英尺，你能想像這一切有多可怕嗎？」她也PO出影片，可以看到機上氧氣面罩全都掉下來，所幸在機組人員的幫助下，乘客最終安全抵達地面，她也忍不住直呼：「情緒非常複雜」、「活著真好」。

女乘客在社群軟體還原當時機艙內狀況，情緒明顯受到影響。 圖擷自當事人IG
女乘客在社群軟體還原當時機艙內狀況，情緒明顯受到影響。 圖擷自當事人IG

韓聯社報導，這架大韓航空KE-189班機22日下午4時45分由仁川飛往台中，機上載有125名乘客，起飛50分鐘後在濟州島上空突發增壓系統異常，班機盤旋一段時間後，機長隨後決定折返，並於晚間7時38分返航仁川機場。

南韓國土交通部回覆，機上15名乘客於返航途中出現耳膜疼痛，迫降後有13人被緊急送醫，並未傳出嚴重傷亡。

大韓航空表示，受影響旅客將改搭23日上午10時30分班機飛往台中。

大韓航空 機場 機艙 社群

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