日皇德仁伉儷抵英訪問 白金漢宮國宴將是重頭戲

日皇德仁與皇后雅子今天抵達英國準備展開3天國是訪問，英王查爾斯三世（King Charles III）將親自接待。

法新社和路透社報導，日皇德仁伉儷在專機今天下午抵達倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport）後，接受在場接機官員的問候。他們23、24日將出席私人活動，並於25日展開官方行程。

最受注目的將是白金漢宮（Buckingham Palace）的國宴，因為王儲威廉（Prince William）的妻子、威爾斯王妃凱薩琳（Catherine）接受癌症治療多個月，有可能罕見現身。

她上週曾出席國王查爾斯的倫敦生日遊行活動，為罹癌後首度暫回大眾視線。

日皇德仁此行是查爾斯登基以來接待的第3次國是訪問，也是查爾斯今年稍早宣布罹癌後接待的第1次國是訪問。

日皇德仁出發前表示，他很感謝查爾斯三世抱恙接待他，也祝福正接受預防性化學治療的凱薩琳早日克服癌症。

日皇德仁說：「我知道他們兩人都處於一段艱辛時期，但我祈求他們治療順利，早日康復。」