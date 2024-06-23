瑞士東南部豪雨成災 3人下落不明
瑞士東南部格勞賓登邦（Grisons）當局發生嚴重洪患導致3人失蹤，有關當局今天表示仍在加強搜尋當中。
法新社報導，警方表示，雷雨和豪雨造成梅索爾西納山谷（Mesolcina）出現洪水與土石流，迫使數十名居民暫時疏散。一名先前懷疑已被洪水捲走的婦女所幸生還。
當地媒體報導，有一名老婦和一對夫妻失蹤。
警方聲明指出：「正在密切搜尋仍列失蹤名單的3位民眾。」又說，洪水沖走3棟房屋及3輛車時，失蹤3人當時很可能就在家中。
此外，有輛警用救援車也遭洪水沖走；警方表示，所幸車內兩名同事成功逃出，並游到安全地帶。
當地媒體報導說，風暴過後，幾個村莊都沒電，也沒有飲用水。
其他包括滑雪勝地策馬特（Zermatt）等地區最近幾天都受到豪雨影響，多條道路中斷，鐵路交通也受影響。
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