抗中 美濱海作戰團將增關島駐地

美國陸戰隊司令史密斯廿一日在華府記者會接受日本經濟新聞及共同社等日媒提問時表明，美軍著重快速反應能力的小規模部隊「陸戰隊濱海作戰團」（MLR）去年十一月在日本沖繩成軍，就是旨在對抗中國大陸攻擊，以協防日本。

報導稱，中國持續在東海做出脅迫行為，一旦「台灣有事」，有美軍基地的沖繩南西諸島（琉球群島）恐淪戰區。MLR已部署在美國夏威夷與沖繩，幾年內還將部署在美國屬地關島，「有事」時能迅速從關島向菲律賓展開。一個MLR兵力二千人。

史密斯強調，MLR將成為協防日本、南韓與菲律賓的嚇阻力。日本陸上自衛隊陸上幕僚長森下泰臣也說，將強化陸自和美國陸戰隊的合作，為印太和平穩定做出貢獻。

MLR整編自沖繩駐日美軍，作為離島防禦的快速反應部隊，配備能攻擊敵軍船艦的移動式飛彈，射程可達數十公里，負責保衛從日本、菲律賓到夏威夷的戰略防線。

共同社日前也獨家報導，隨著駐日美軍整編，駐沖繩美國陸戰隊部分兵力將自十二月起移駐關島，先從負責後勤的官兵開始，人數約一百人，最終達四千人，而目前駐沖繩美國陸戰隊兵力近一點九萬人。