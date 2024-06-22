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波音星際飛機載人首航狀況多 返回地球時程延期

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，首度載人上太空的波音公司（Boeing）太空船「星際飛機」（Starliner）自國際太空站（ISS）返回地球的日期已經延後。

路透社報導，NASA並未公布星際飛機返航的新時程，引發究竟這2位執行任務的太空人何時才能返回地球的疑慮，因為出現更多的測試與技術問題已導致回程一再延期，按先前表定他們將於本月26日返回地球。

載運美國太空人魏勒摩爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）的星際飛機在6月5日發射升空，這次旅程是取得NASA核發常規飛行認證的最後測試。

星際飛機自2019年以來進行過2次無人試飛，而這次首度的載人測試並非一帆風順，包括28個操縱推進器有5個發生故障，用於加壓推進器的氦氣5次外洩，以及顯然是先前狀況沒排除造成的推進劑閥門開關不正常。

上述種種問題，以及NASA與波音不得不執行更多測試，已引發究竟星際飛機何時才能把太空人帶回家的質疑，這也使得波音的星際飛機計畫所面臨的更大範圍問題清單加長，因為波音除了與NASA簽訂的45億美元（約新台幣1457億元）研發合約之外，又超支了15億美元（約新台幣486億元）。

當星際飛機本月6日抵達太空站附近準備對接時，因5個推進器故障導致這艘太空飛行器無法靠近，直至波音改寫程式並調整若干程序，讓其中4個推進器重啟運作，才完成對接。

星際飛機自太空站脫離與返回地球，可說是這趟任務最複雜的階段。NASA官員曾表示，他們想更加了解推進器故障、閥門問題和氦氣外洩的原因，再讓星際飛機展開約莫6小時的返回地球旅程。

NASA 太空人 波音

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