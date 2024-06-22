影／帶3寶朝聖演唱會「還跟泰勒絲自拍」 威廉王子手舞足蹈模樣全被拍下
流行音樂天后、超級巨星泰勒絲的時代巡迴演唱會21日至23日在英國倫敦溫布利球場盛大展開，不只吸引了歌迷趕赴朝聖，就連英國王儲威廉據報也帶著3個孩子一起出席，甚至到了後台跟泰勒絲自拍。
威廉王儲21日歡度自己的42歲生日，周日泰晤士報王室新聞編輯Roya Nikkhah稍早就上社群媒體發文，直指沒什麼比在42歲生日這天帶孩子們去看泰勒絲演出更讚的事，「威廉王子跟孩子們今晚正晚在溫布利球場慶生」。美國ABC新聞也證實，威廉帶著孩子出席了泰勒絲演唱會。
根據天空新聞台隨著新聞發布的影片，某個坐在下層的歌迷先是拍攝泰勒絲在遠處的舞台上唱著「Shake It Off」，接著鏡頭一轉，就看到威廉同樣在手舞足蹈。
根據太陽報轉述，有名歌迷寫道，「威廉王子就是個1989年生的女孩，讓我震驚了」。有皇室粉絲回應，「超愛他的熱情，泰勒絲真的適合每個人」。還有王室粉絲讚道，「他是王子，卻是這方面的國王」。
威廉與凱特在社群媒體「X」（推特）的官方帳號隨後發布了威廉帶著喬治與夏洛特，跟著泰勒絲一起在後台自拍的照片，寫道「感謝泰勒絲，度過一個美好的夜晚」。泰勒絲也在自己的帳號貼出了她跟男友凱爾斯（Travis Kelce），以及威廉、喬治與夏洛特的合照，「生日快樂，夥伴。倫敦演出有了一個輝煌的開局」。
威廉王子與泰勒絲其實是舊識，兩人早在2013年就見過面，還在一場慈善活動上與搖滾歌手瓊邦喬飛高歌，豔驚四座。
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