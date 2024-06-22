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熱浪侵襲多人喪命…極端高溫成移民新危機 美墨邊境男子中暑身亡

中央社／ 華雷斯城22日綜合外電報導
美、墨受到熱浪侵襲。示意圖／美聯社
美、墨受到熱浪侵襲。示意圖／美聯社

墨西哥受到熱浪侵襲近來有百餘人死於高溫，而在美國邊界附近的墨西哥沙漠，一位男性移民也被發現於赴美途中因為中暑身亡，墨國當局已經呼籲民眾不要前往邊境。

法新社報導，酷熱豔陽下，這名45歲墨西哥男性的遺體被發現埋在沙子和灌木叢中。

來自拉丁美洲的移民在前往美國途中面臨種種危險，例如橫渡河流、遭遇野生動物，還有暴力犯罪集團會勒索、綁架及虐待他們。如今，高溫成為移民的新敵人。

墨西哥政府20日通報，已有155件跟高溫相關的死亡案例，光是過去一週就有30人因此喪命。

來自委內瑞拉的一位25歲移民指出：「天氣太熱了，我有點脫水，因為氣溫一直降不下來，溫度高達（攝氏）43、44或45度。」

墨西哥北部的華雷斯城（Ciudad Juarez）緊急事故管理當局主管羅德里格斯（Mauricio Rodriguez）告訴法新社，由於高溫影響，當局敦促民眾不要前往美墨兩國的邊境。

他還說：「我明白人們是迫不得已，但我們建議他們不要這麼做。高溫可能導致死亡。」

根據墨西哥國家移民局（INM）的數據，光是今年1月至5月之間，就有近130萬非正規移民經過墨國領土。

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