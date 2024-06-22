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印尼10月政權交接 與大陸、西方如何互動？普拉伯沃恐更強硬捍衛主權

中央社／ 雅加達22日專電
普拉伯沃（Prabowo Subianto）將接任印尼總統大位。 路透社
普拉伯沃（Prabowo Subianto）將接任印尼總統大位。 路透社

印尼總統當選人普拉伯沃10月上任，印尼學者表示，普拉伯沃將繼續與中國維持經濟上的關係，但也會加強與西方國家的合作，另外，在南海爭議領土及國家經濟上，都會更強硬地捍衛主權。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）10月將卸任，並由普拉伯沃（Prabowo Subianto）接任總統大位。專研政治與媒體的印尼希望之光大學（Pelita HarapanUniversity）講師林漢勝（Johanes Herlijanto）表示，他認為普拉伯沃上任後，仍會持續與中國維持經濟和合作關係。

林漢勝昨天在名為「中國在南海的威脅：認知與現實」的研討會上說：「從普拉伯沃過去這段時間的發言能發現，他已表示不會停止與中國繼續保持經濟關係。」但也指出，普拉伯沃也說，不會只與中國建立關係。

林漢勝向中央社解釋，普拉伯沃甚至可能加強與其他國家，包括西方國家的合作。

印尼海軍少將、國防大學講師蘇亞（SuryaWiranto）則認為，普拉伯沃上任後，在經濟上會持續與中國保持緊密關係，但在軍事國防上則會傾向西方國家。

蘇亞向中央社指出，普拉伯沃在面對與中國和美國的關係上，會和佐科威時期有多大程度的變化，取決於普拉伯沃的個人性格，並意有所指地說：「大家都知道他的個性，我也不需要多說。」

軍人出身的總統當選人普拉伯沃是現任國防部長，過去以脾氣暴躁和性格反覆無常聞名。

林漢勝則呼應蘇亞的說法指出，普拉伯沃必定會把印尼主權放在首位，「除了（南海爭議）領土主權，還包括經濟上的主導權，也就是不希望印尼受到他國監管」。

印尼並非南海主權爭議聲索國，但中國宣稱的「九段線」範圍，涵蓋了印尼納土納群島（NatunaIslands）的專屬經濟海域。

另外，印尼與中國經貿關係近年愈趨緊密，林漢勝指出，這也影響了印尼社會對中國的觀感。

他說，過去印尼人擔心中國可能暗中協助印共回到印尼，因此長期以來都對中國，抱持負面態度，但近年隨著印尼與中國關係更為緊密，以及中國在印尼投資劇增，印尼人對中國的觀感也出現變化。

根據新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-YusofIshak Institute）4月公布的報告顯示，在東南亞民眾的心中，中國受歡迎的程度大幅上升，50.5%受訪者表示，若被迫在美中之間選邊站，中國是他們願意站在同一陣線的選擇，而去年只有38.9%受訪者選擇中國。

該報告也指出，有高達73.2%的印尼人選擇與中國站在同一陣線，比去年增加了19.5個百分點。選擇美國的則只有26.8%。

南海 印尼

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