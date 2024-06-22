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金融時報：菲律賓秘密加固仁愛暗沙擱淺船防解體

中央社／ 倫敦21日綜合外電報導

菲律賓長年將二戰時期登陸艦「馬德雷山號」擱淺在南海仁愛暗沙，近期成了與中國衝突頻生的引爆點。英國「金融時報」引述知情人士說法報導，菲方正暗中加固這艘年久失修的船。

6名知情人士說，由於愈來愈擔心日漸鏽蝕的馬德雷山號（Sierra Madre）會解體，菲律賓軍方近月前往南沙群島的仁愛暗沙執行加固任務。

菲律賓於1999年將這艘船擱淺在當地，以強化對仁愛暗沙的主權聲索。中國也主張擁有包括這片區域的南海大部分主權，但鄰國反對。

位於荷蘭海牙的常設仲裁法院2016年否決中方主張，認為中國對於菲律賓專屬經濟區內的仁愛暗沙並無法律權利。

馬德雷山號如今是印度太平洋地區最危險的引爆點。中國海警近月採取漸趨暴力的策略來阻擋菲律賓補給駐紮在船上的海軍，例如發射水砲、撞船和揮舞武器。

菲方指控中國本月17日「粗暴攻擊」，這是自中國1年前開始干擾菲國在仁愛暗沙補給任務以來最激烈的一次行動。美國華府警告中國，美菲共同防禦條約也適用於馬德雷山號。

菲律賓堅稱，這些任務是為這艘船運送人道補給品。但中國指控菲方帶著建築材料去加固馬德雷山號，以防船身解體、脫離島礁；菲方則予以否認。

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose ManuelRomualdez）在訪問中說，菲國政府沒有在加固這艘船。他說：「這是一個船骸，一艘二戰時期的船隻，從1990年代起就在那裡，所以需要維修。我們只是採取人道行動，給這些人一個像樣的地方，因為他們駐紮在船上。」

然而，知情人士透露，菲律賓暗中加固了這艘船，以延續它的壽命。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German MarshallFund）中國事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）說：「北京或許知道且很不滿菲律賓成功運送建材…中國等這艘船解體、滑離島礁等了25年，針對菲律賓的行動持續升級，顯示他們不會罷手並認輸。」

她還說：「為了這艘泡水的小船發生武裝衝突的可能性愈來愈高。」

美國企業研究所（American Enterprise Institute）亞洲安全專家庫柏（Zack Cooper）說，美菲正「一點一點逼近」援引共同防禦條約第5條，即要求兩國「面對共同危險」。

庫柏說：「這不是小事。舉例來說，在北大西洋公約組織（NATO），第5條只被援引過一次，是為了因應2001年9月11日恐怖攻擊。」北大西洋公約第5條規定，任何成員國遭受攻擊時，視同對全體成員的攻擊。

他還說：「我猜想未來嚇阻這些危險行為的唯一辦法是更直接的參與。可能以美國機艦在菲律賓補給任務期間在附近航行或飛行的形式，或如果中國繼續這麼魯莽，美軍可直接協助補給行動。」

美軍已草擬一些選項。數人指稱，美國印太司令部去年提議派陸軍工程師去加固這艘船，但後來被否決，因為有些官員認為太冒險，菲方也希望自行處理。印太司令部和白宮對此不予置評。

中國外交部本月21日說，金融時報的報導「再次證實」菲律賓聲稱只有運送日常補給品到馬德雷山號上是「徹底的謊言」。

中國外交部發言人說：「菲律賓一直在運送建材，甚至武器和彈藥到他們非法擱淺的戰艦上，企圖大規模維修加固，實現永久占領…菲方行為嚴重侵犯中國主權，中國不會接受，將按照法律規範堅決回應。」

美國 菲律賓

延伸閱讀

守護台灣海洋生物 中華鯨豚協會推長期科學研究

中國升級南海衝突 美國務院、跨黨派議員譴責

FT曝菲軍秘密加固馬德雷山號 陸外交部：再次印證運補生活物資是謊言

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