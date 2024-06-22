美航空母艦羅斯福號抵釜山 與日韓舉行聯合軍演
韓聯社報導，美國核動力航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）今天抵達南韓港口城市釜山，參與本月與南韓和日本舉行的聯合軍事演習。
路透社報導，美日韓3國領袖去年8月在大衛營（Camp David）峰會同意每年舉行軍事訓練演習，同時譴責中國在南海爭議水道上進行「危險和侵略性行為」。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）本週對北韓進行24年來首次訪問，並與北韓領導人金正恩簽署包含共同防禦承諾的條約。
這是俄羅斯近年來在亞洲最重大的舉措之一，金正恩稱這等同於建立「聯盟」。
7個月前，另一艘美國航空母艦卡爾文森號（CarlVinson）訪問南韓，以展現對北韓核子與飛彈計畫的延伸嚇阻。
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