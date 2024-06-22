美航空母艦羅斯福號抵釜山 與日韓舉行聯合軍演

在今年9月選舉過後有望執政的奧地利左派社會民主黨，為了打擊假新聞和鄰國匈牙利極右派總理奧班（Viktor Orbán）的影響，承諾將由政府出錢，為16到30歲的年輕人訂閱報紙，可選紙本或數位版。社民黨黨魁巴布勒（Andreas Babler）說，「投資新聞業就是投資民主」、「我們要年輕人吸收有品質的新聞」，但批評者認為行不通，為什麼？

2024-06-22 11:30