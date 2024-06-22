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日相岸田提未竟課題 有意爭取連任自民黨總裁

中央社／ 東京22日綜合外電報導
日本首相岸田文雄有意爭取連任自民黨總裁。路透資料照
日本首相岸田文雄有意爭取連任自民黨總裁。路透資料照

同時擔任日本自民黨總裁（黨主席）的首相岸田文雄，昨天晚間在記者會上透露有意爭取連任總裁。他說，「仍需面對擺脫通貨緊縮、政治改革及修憲等未竟課題」。

岸田2021年9月底當選自民黨第27任總裁，3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨在參議院及眾議院掌握多數席次，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，連任總裁可說意謂著連任首相。

日本時事通信社報導，岸田昨晚說，面對至今未能達成結論的課題，將抱持勇氣及決心拿出成果，「因為這是歷史的轉捩點，需要做出這樣的決斷」。

談到是否出馬角逐總裁大位，及是否在總裁選舉前進行內閣改組與黨務一級主管人事異動，岸田並未明確答覆，而是表示必須專心致力刻不容緩的課題，「我目前所思所想僅止於此」。

不過，他表明將在秋天制訂經濟對策的想法。

岸田也舉11月將舉行的20國集團（G20）峰會等目前已知秋天後的領袖外交行程表示，「在考量（相關行程的）準備同時，戰戰兢兢地致力外交及安全保障政策」。

根據時事通信社6月13日公布最新民調，岸田內閣支持率已跌至16.4%，再寫自民黨從2012年重返執政以來新低紀錄。

日本法政大學研究所教授白鳥浩在新聞下方留言分析，如果岸田在民調如此低的情況下仍能連任總裁，可能說明了「自民黨議員的民意」跟「國民的民意」相互背離。

白鳥浩認為，要避免出現這樣的情況只有兩種方式，其一是恢復岸田內閣支持率，其二是選出岸田以外的新總裁。

日本 自民黨

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