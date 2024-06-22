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防範資安風險 美制裁俄卡巴斯基實驗室12名主管

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國總統拜登政府昨天宣布計劃禁止俄羅斯AO卡巴斯基實驗室（AOKaspersky Lab）防毒軟體在美銷售，今天再以構成網路安全風險為由，對這家公司12名高層主管實施制裁。

路透社報導，制裁對象包括業務發展長、營運長、法務長、企業溝通長等人。

美國財政部次長尼爾森（Brian Nelson）在聲明中表示：「今日對卡巴斯基實驗室領導階層的行動，凸顯了我們對確保網路領域完整性及保護公民免受惡意網路威脅的承諾。」

卡巴斯基發言人則稱此舉「不合理且毫無依據」，並說公司「韌性」不受影響，因為這不是針對母公司或子公司或執行長卡巴斯基（Eugene Kaspersky）。

這家公司否認與任何政府有任何關係，或與特定官員及俄羅斯軍方或情報當局有掛鉤。

此舉顯示拜登政府試圖消除卡巴斯基軟體構成的俄羅斯網路攻擊風險，並在俄羅斯重拾對烏克蘭的攻勢、美國對俄國制裁措施所剩無幾之際，持續對莫斯科施壓。

AO卡巴斯基實驗室是昨天被列入美國商務部貿易管制清單的卡巴斯基實驗室兩個俄羅斯部門之一，原因是涉嫌配合俄羅斯軍事情報部門支援莫斯科的網路情報目標。

拜登政府昨天也對卡巴斯基產品實施前所未見的禁令，自9月29日起禁止銷售、轉售與更新軟體。

美國當局表示，這家公司的軟體構成重大風險，因為俄羅斯對卡巴斯基實驗室擁有影響力，其軟體對電腦系統的特權存取（privileged access）能讓卡巴斯基從美國電腦竊取敏感資訊，並且有能力安裝惡意軟體、阻擋關鍵更新。

華府今天宣布的制裁禁止美國公司或公民與受制裁的高階主管做買賣或從事金融交易，並凍結他們在美國持有的資產。

俄羅斯 網路攻擊 美國

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