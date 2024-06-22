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中國升級南海衝突 美國務院、跨黨派議員譴責

中央社／ 華盛頓21日專電
中菲南海衝突不斷，圖為今年5月16日，一艘中國海警船（左）與一艘菲律賓海岸警衛隊巡邏船（右）在南海對峙。歐新社
中菲南海衝突不斷，圖為今年5月16日，一艘中國海警船（左）與一艘菲律賓海岸警衛隊巡邏船（右）在南海對峙。歐新社

菲律賓2艘海軍充氣船日前執行補給任務時，遭到中國海警一再衝撞及登船，甚至使出刀斧。繼美國國務院斥北京漠視菲律賓人安全後，國會跨黨派議員今天發聲譴責中國海警的挑釁行為破壞穩定。

隸屬共和黨的聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）、外委會民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）、外委會印太小組共和黨主席金映玉（Young Kim）及印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）發布聯合聲明，譴責中國17日在南海對菲律賓的危險和升級行動。

「這些行動導致多名菲律賓人受傷。我們對中國海警和海上民兵非法與菲律賓船隻相撞、揮舞武器，及扣押菲國船隻的行為感到震驚。這些阻止菲律賓在南海進行合法作業的挑釁行為破壞穩定，對區域和平構成威脅。」

國會議員呼籲北京立即停止在南海以水炮、撞擊和阻擋等方式進行的魯莽、蓄意的恫嚇行為。

中菲南海衝突當天，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，美國與盟友菲律賓同在，譴責中國以不斷升級且不負責任的行動，阻止菲律賓向駐守在馬德雷山號（BRP Sierra Madre）的軍人合法運送人道主義物資。

菲律賓1999年刻意將二戰時期的馬德雷山號登陸艦擱淺在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal），並派兵駐守，以彰顯實際控制，伸張主權。這艘船艦須定期運送補給和駐軍輪替。

米勒說，中國船隻危險地蓄意使用水砲、撞擊、攔截行動，及拖曳受損的菲律賓船隻，危及菲律賓軍人的生命，這些行為是魯莽的，威脅區域和平穩定。

「這起升級事件是中華人民共和國一系列挑釁行為中的最新一起，其目的是阻止急需的物資送至駐守馬德雷山號的軍人手中。」

米勒也翻出中國海警近期的種種行徑，除了5月19日騷擾醫療後送的菲律賓軍人、非法扣押空投物資外，過去一年中多次對菲律賓的例行補給任務使用水砲及祭出危險行為。「北京的行動反映對菲律賓人安全及南海國際法的一貫漠視」。

米勒表示，國際仲裁法庭2016年7月一致裁定，仁愛暗沙明顯是位於菲律賓專屬經濟區內的低潮高地，中國對仁愛暗沙周圍海域不具合法的海洋主張。根據1982年海洋法公約，這項裁決就是最終決定，對中菲具有法律約束力。

「美國重申，1951年美菲共同防禦條約第4條適用於對南海任何地點的菲律賓軍隊、公共船隻或飛機，包括其海岸防衛隊飛機所進行的武裝攻擊。」

菲律賓軍方最新公布的影片顯示，中國海警人員對菲國軍人揮舞刀斧和其他武器，甚至劈砍、戳刺菲方充氣船，菲律賓表示，這是「明目張膽的侵略行為」。

外界關注這起事件是否觸發美菲共同防禦條約，有評論指出，北京藉此試探美國紅線何在。對此，菲律賓總統府文官長貝沙明今天表示，本週衝突未觸發這項條約。

南海 美國 菲律賓

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