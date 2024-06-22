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美駐陸大使伯恩斯：美中頻對話 避衝突

聯合報／ 編譯茅毅、記者陳湘瑾／綜合報導
美國駐中國大使伯恩斯本周稍早接受BBC訪問時說，美中正更繁頻對話，以避免南海衝突。美聯社
美國駐中國大使伯恩斯本周稍早接受BBC訪問時說，美中正更繁頻對話，以避免南海衝突。美聯社

英國廣播公司（BBC）廿日播出美國駐中國大陸大使伯恩斯專訪。他說，美中關係雖具爭議和競爭，但雙方正更常對話，以避免南海衝突。

伯恩斯本周稍早在北京受訪時指出，「美中兩軍目前在南海及台海行動時距離非常近，你不會想發出錯誤信號」。該報導說，南海已淪為危險引爆點，北京對南海的聲索正加劇與台灣、菲律賓及台菲最強大友邦美國的緊張關係。

美中關係已因俄羅斯侵烏、中國聲索台灣主權和貿易戰而蹣跚。伯恩斯表示，前述這些都是美中完全分歧的引爆點，但重要的是盡可能使雙方共聚一堂（對話）。「中方已同意增加兩軍交流，這對我們真的至關重要。由於我們最不想見到發生意外，所以你會想要溝通，而誤解導致衝突」。

該報導稱，雙方當前最大隱憂很可能是俄烏戰爭

伯恩斯指控中國在這場戰爭不中立，中國正露出其真面目，支持俄國、支持俄國總統普亭對烏克蘭平民發動這場野蠻戰爭。「我們知道中國公司正在運送什麼（給俄國），也知道這對俄國打這場戰爭的能力有何影響」，「我們已制裁很多家（中國公司）。若中國政府不收斂，我們準備好採取更多行動」。

伯恩斯還說，他到任前兩年很不容易，和中國官員的交流溝通幾希。如今美中關係相對較佳，但他仍看到前方道路崎嶇，如此非常艱難的競爭對抗，將在未來一段時間（持續）存在。

另外，共軍萬噸飛彈驅逐艦大連號等兩艘軍艦，十九日被菲律賓民眾目擊航行巴拉巴克海峽芒西島近海，引發關切。

伯恩斯 俄烏戰爭 南海

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