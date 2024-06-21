FT曝菲軍秘密加固馬德雷山號 陸外交部：再次印證運補生活物資是謊言

在南海仁愛暗沙擱淺的破舊登陸艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）是中國大陸與菲律賓日趨危險爭端的爭議核心，金融時報（FT）21日引述6位知情人士說法報導，菲方已暗中加固了這艘軍艦。

前述知情人士表示，菲國軍方最近幾個月進行了加固「馬德雷山號」的任務，原因是越來越憂慮這艘鏽跡斑斑的軍艦正處於解體的危險之中。

FT指出，「馬德雷山號」已成為印太地區的最危險爆發點。中國大陸海警局同一時間使用了越來越暴力的戰術，包括發射水砲、撞擊小艇跟揮舞武器，阻止菲方再補給駐守該艦的菲國陸戰隊員。馬尼拉17日指控北京進行「野蠻突襲」，也是陸方一年前開始阻礙補給任務以來，在仁愛暗沙的最具侵略性行動。華府的回應是警告北京，美菲共同防禦條約適用於「馬德雷山號」。

菲國堅稱，其任務是把人道物資送到該處，但陸方指控馬尼拉將建築材料帶去加固「馬德雷山號」，防止該艦解體，並從仁愛暗沙掉下來。菲方對此否認。

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）受訪時說，馬尼拉沒有「加固」該艦，「這是艘失事船，自1990年代就一直在那裡的二戰船隻，所以需要修補，我們只是進行一項人道行動，提供這些人一個體面待著的地方，因為他們就駐紮在那裡」。

不過，知情人士表示，馬尼拉已經暗中以延壽的方式加固了該艦。FT同時報導，美軍已經起草了一些選項；多位人士表示，美國印太司令部2023年提議，派出陸軍工兵強化該艦，但遭到否決，因為一些官員認為此舉太冒險，而馬尼拉想要處理局勢。美國印太司令部與白宮沒有發表評論。

中國大陸外交部發言人林劍21日舉行例行記者會時，有陸方記者就FT報導提問。林劍表示，「有關報導再次印證，菲方聲稱對其在仁愛礁（仁愛暗沙）『坐灘』軍艦運補的是生活物資完全是謊言」。

林劍指出，「事實上，正如中方多次指出，菲方一直在向非法『坐灘』軍艦運送建築材料，甚至武器彈藥，企圖大規模維修加固，以實現對仁愛礁的永久占領。菲方行徑嚴重侵害中國主權，中方絕不接受，將依法依規予以堅決應對」。