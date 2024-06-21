3大置產區受矚！阿聯蟬聯全球富人最愛移民國 杜拜成財富磁石

說到阿拉伯聯合大公國，可能會想到杜拜的七星級帆船飯店（Burj al-Arab）和163層的哈里發塔（Burj Khalifa）。此外，阿聯也是吸引全球富人前往移民置產的第一大磁石。

阿聯「國家報」（The National News）本週報導，根據英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley &Partners）的「2024年恒理私人財富移民報告」，阿聯連續第3年贏得領先各國的「財富磁石」名號，意思是移居國外的高淨值人士（HNWI）想遷居的首選之地。

阿拉伯聯合大公國（阿聯）是由杜拜、阿布達比、沙迦、阿吉曼、富吉拉、歐姆古溫和拉斯海瑪7邦合組的君主制聯邦國家。根據聯合國統計數據，在2024年近1000萬人口中，將近90%是外來人口。

恒理環球顧問執行長史蒂芬（Juerg Steffen）表示，阿聯擁有的「零個人所得稅」、「黃金簽證」（允許投資者透過投資公共投資基金或房地產來取得阿聯長期居留權）、「頂級奢華生活環境」和「戰略位置」（擁有12個海港和39個機場，是來往歐亞非洲之間的中東航空中樞）等條件，都是極受富人歡迎的優勢組合。因此，阿聯今年連續第3年成為吸引全球財富的第一大磁石。

報告中的富人是指擁有100萬美元以上可供投資的流動資金者。

報告說，預計到今年底，阿聯將吸引超過6700名富人入境定居，主要來自英國和歐洲。第2至第5依序為美國可吸引3800人、新加坡3500人、加拿大3200人、澳洲2500人。

根據報告，中國將是富人流出最多國，預計今年會有高達1萬5200名高淨值人士將財富移出中國。其次是英國，預計有9500人。報告說，這現象可說史無前例。

倫敦智庫政府研究所（Institute for Government）執行長懷特（Hannah White）認為，這場英國資金大外流趨勢，和英國經濟及政治動盪有密不可分的關係，包括英國大選前一連串不受歡迎的政策，如徵收40%遺產稅。

為世界頂級豪宅提供行銷服務的英國房地產公司Beauchamp Estates總監卡拉斯奇（Rosy Khalastchy）認為，這份報告可清楚顯示杜拜的崛起軌跡。

卡拉斯奇對「國家報」說：「倫敦、曼哈頓、巴黎和柏林等城市已發展200多年。相比之下，杜拜在短短20年內就達到相同的成長水準。發展速度令人矚目。」

卡拉斯奇說：「現在許多富人客戶只詢問5個地點的豪宅房產。第一是阿聯杜拜，接著是英國倫敦、印度孟買、法國南部，以及美國洛杉磯或邁阿密。客戶過去可能會先詢問巴黎，但現在已被杜拜的度假別墅取代。」

阿聯最受全球富豪矚目的三大置產區包括：珠美拉灣島（Jumeirah Bay Island），葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）近期才在此購置一棟別墅；棕櫚珠美拉區（Palm Jumeirah）；阿酋山丘（Emirates Hills）。

杜拜的蓬勃發展也使生活成本高昂。根據美世諮詢公司（Mercer）的「美世2024年全球城市生活成本指數」調查，杜拜是中東阿拉伯地區居住成本最高的地方（全球排名為18，以色列特拉維夫為第8），也是去年全球主要城市中租金成長最快的城市。

恒理環球顧問合夥人沃萊克（Dominic Volek）認為，全球財富正以前所未有的方式流動。他預計今年全球將有12萬8000名富人從原居住國向外搬遷，打破去年的12萬名紀錄。

沃萊克說，當全世界的人努力應對地緣政治局勢、經濟不確定性和社會動盪時，百萬富翁作為領先指標，以創紀錄的數字，用腳來表達對世界的觀感，並引領全球格局和財富權力版塊。

追蹤及研究財富趨勢的「新世界財富研究智庫」（New World Wealth）主管阿莫爾斯（AndrewAmoils）說，吸引富人的國家不只著眼在豪宅交易。富人移民帶進來的外匯和高水準消費方式，能持續為當地帶來利益。此外，許多富人移民都是公司創辦人或企業家，他們也可能在當地開辦新企業，為新居地創造更多就業機會。