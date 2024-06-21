普亭前腳剛走！俄羅斯向西方下戰帖 美官員康達將訪越南重申承諾

美國今天針對俄羅斯總統普亭訪問越南一事回應說，華府將持續深化與越南的往來。美國國務院亞太事務助卿康達明天也將訪問越南。美國一直尋求加強與越南的關係，以面對與中國的競爭。

路透社報導，普亭（Vladimir Putin）昨天與北韓簽署全面戰略夥伴關係條約、雙方重申冷戰時期的共同防禦承諾後，今天轉往越南訪問，受到21響禮砲的軍禮歡迎。他說，他希望在區域內打造「可靠的安全架構」。

數小時後，華府宣布國務院主管東亞及太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）明天將抵越南展開兩天的訪問，以強調美方與越南合作的承諾，確保印度太平洋地區「自由開放」。

普亭接連親訪北韓與越南，被視為向西方國家下戰帖；越南接待普亭也遭美方猛烈批評，美方認為不應給普亭一個為俄羅斯入侵烏克蘭辯護的舞台。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）在例行簡報會上被問到美國是否認為普亭會向越南尋求支持俄烏戰爭，他說，美方希望越南繼續遵守聯合國尊重領土完整的原則。

柯比強調，美越關係去年升級為「全面戰略夥伴關係」，「我們會為了彼此和區域的利益，致力繼續深化、拓展、提升這段關係」。

美國現為越南的第一大出口市場，美國國務院在宣布康達訪越的同時也表示，康達將「重申美國支持一個強大、獨立、有韌性且繁榮的越南」，並「強調美方落實雙邊全面戰略夥伴關係的堅定承諾」。

俄羅斯與越南簽署能源等領域的協議，凸顯俄國因侵略烏克蘭而受到西方制裁後，開始將重心轉向亞洲。

雖然美國對越南接待普亭頗有微詞，有些分析家認為，由於美國在印太地區還要仰賴與越南的友好關係來對抗中國競爭，因此越南經盤算後可能認為自己不會承受實質後果。

不過，越南還在等美國在7月26日之前做出一項攸關是否提升越南市場經濟地位的重要決定。夏威夷「亞太安全研究中心」（Daniel K. Inouye Asia-PacificCenter for Security Studies, APCSS）越南暨亞洲事務專家伏溫（Alexander Vuving）說，越南接待普亭一事可能會影響這個決定。

他說：「我認為普亭的訪問讓越南在美國眼中變得比較不可信，或許會對美國的決定產生負面影響。」