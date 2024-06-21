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原提供上億贊助金…日本小林製藥受紅麴案影響 退出2025世博展覽

中央社／ 東京21日綜合外電報導
日本小林製藥。 歐新社
日本小林製藥。 歐新社

受到旗下含紅麴成分的保健食品問題影響，日本小林製藥今天宣布，決定退出公司在2025年世界博覽會（大阪關西世博）與官方共同出展的「大阪醫療保健場館」贊助及展覽。

「每日新聞」、日本經濟新聞等媒體報導，日本小林製藥2021年成為「大阪醫療保健場館」的贊助商，且是提供介於5億至10億日圓（約新台幣1億至2億元）贊助金的「高級夥伴」。

「大阪醫療保健場館」的出展單位包含大阪府政府與大阪市政府，該場館也有多間贊助企業及機構。

贊助商等級第2高的「高級夥伴」能於場館內設立攤位，也可以在場館範圍內舉辦活動，並能於自家的廣告和贈品上使用場館的標誌。

日本小林製藥今天表示，「正在全力回收（紅麴案）相關產品及釐清原因，之後也會努力恢復信任」。

大阪府知事吉村洋文今天說明，「雖然遺憾，但得知小林製藥希望專注於處理紅麴案，因此接受了他們的退出申請。關於（大阪醫療保健）場館，其他企業有意參與，未嚴重影響運作」。

今年3月傳出有日本消費者服用小林製藥的含紅麴成分保健食品後健康受損。根據日本小林製藥掌握的案例，截至6月19日，共有5人死亡，到醫院求診案例共1648人，其中287人住院或曾住院治療。日本厚生勞動省仍在釐清消費者健康受損的原因。

大阪關西世博將於2025年4月13日至10月13日舉辦，根據日本外務省的官網，截至目前，共有161個國家與地區出展。

世博 大阪 小林製藥 日本

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